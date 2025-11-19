Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasEstado

Inicia Canadevi construcción de inmuebles del programa Vivienda para el Bienestar

Inicia Canadevi construcción de inmuebles del programa Vivienda para el Bienestar
José Carlos Avendaño

El delegado de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Tlaxcala, Erick Minor Sánchez informó que inició la construcción de 79 inmuebles en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, como parte de las acciones del programa Vivienda para el Bienestar que impulsa el gobierno federal.

- Anuncio -

En entrevista, señaló que ya tiene contratos firmados y, en consecuencia, iniciaron obra para el programa Vivienda para el Bienestar, en el que Canadevi estima construir 5 mil viviendas en el estado durante este sexenio federal.

Te puede interesar: AMPI y Canadevi coinciden en importancia de crear ley que dé certeza jurídica al sector inmobiliario

“Es cierto que ya hay desarrollos actualmente por parte de Conavi (Comisión Nacional de Vivienda) y por parte de otros esfuerzos que se trabajan en el estado de Tlaxcala, pero por cuanto hace a lo que impulsa Canadevi iniciamos en Santa Cruz Tlaxcala con 79 viviendas de alrededor de 5 mil que se tienen como meta en la entidad”, refirió.

El inicio de los trabajos con sólo 79 viviendas se debe a que los empresarios de Canadevi no estaban familiarizados con este programa federal, “entonces queremos avanzar con el proyecto más chiquito, valga la expresión, para ver si hay modificaciones o cambios y éstos se realicen en tiempo y forma”.

- Advertisement -

Agregó que eso les ha permitido avanzar poque inicialmente consideraron la legislación del estado de Tlaxcala para el diseño de la casa–habitación, pero tuvieron observaciones por parte de la Dirección de Vivienda a nivel nacional y tuvieron que hacer un cambio radical, respetando los 60 metros cuadrados de construcción. “A eso atiende un poco la demora en nuestro arranque, pero atrás de este proyecto, que ya está firmado, viene inmediatamente otro de mil 200 casas, otro en Tlaxco de aproximadamente 100 casas y en diferentes partes del estado vienen otros”.

La inversión aproximada sería de más de 600 millones para la construcción de unas mil casas; en tanto, “vamos a iniciar con 79 que representan de 44 a 45 millones de pesos de inversión e implica la participación de 15 a 20 empresarios”.

También puedes leer: Canadevi Tlaxcala busca agilizar trámites de Infonavit y avanzar en la construcción de vivienda

- Advertisement -

En cuanto al comportamiento general este año, dijo que de enero a septiembre se han colocado 754 créditos hipotecarios, que es con lo que se puede medir la colocación, “es un 20 por ciento menos contra el año pasado, pero confío que el programa Vivienda para el Bienestar venga a subsanar este pequeño detalle”.

Por último, Minor Sánchez consideró que las casas que ya están en proceso de construcción estarán listas en febrero o marzo de 2026 para realizar la preventa con los beneficios del programa federal.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

AMPI y Canadevi coinciden en importancia de crear ley que dé certeza jurídica al sector inmobiliario

José Carlos Avendaño -
Los sectores inmobiliario y de desarrollo de vivienda coincidieron en la importancia de contar con la Ley que Regula las Actividades de las Personas...

En Puebla, la Federación destinó 756 mdp en apoyo a damnificados por lluvias: Bienestar

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, presentó este jueves un informe de atención a los afectados por las intensas lluvias del pasado...

El tamaño de las elecciones de 2027

Daniel Carlos García Gómez
Al gobierno federal y, a Morena, se les ha convertido en obsesión los ahorros, bajo la cantaleta de la austeridad republicana. Ahora, con ese mismo argumento el...

Más noticias

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Sedatu restituyó 9 mil hectáreas este año a pueblos originarios

La Jornada -
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó ayer que este año restituyó 9 mil hectáreas a pueblos originarios como parte de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025