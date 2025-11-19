Inicia Canadevi construcción de inmuebles del programa Vivienda para el Bienestar

El delegado de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Tlaxcala, Erick Minor Sánchez informó que inició la construcción de 79 inmuebles en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, como parte de las acciones del programa Vivienda para el Bienestar que impulsa el gobierno federal.

En entrevista, señaló que ya tiene contratos firmados y, en consecuencia, iniciaron obra para el programa Vivienda para el Bienestar, en el que Canadevi estima construir 5 mil viviendas en el estado durante este sexenio federal.

“Es cierto que ya hay desarrollos actualmente por parte de Conavi (Comisión Nacional de Vivienda) y por parte de otros esfuerzos que se trabajan en el estado de Tlaxcala, pero por cuanto hace a lo que impulsa Canadevi iniciamos en Santa Cruz Tlaxcala con 79 viviendas de alrededor de 5 mil que se tienen como meta en la entidad”, refirió.

El inicio de los trabajos con sólo 79 viviendas se debe a que los empresarios de Canadevi no estaban familiarizados con este programa federal, “entonces queremos avanzar con el proyecto más chiquito, valga la expresión, para ver si hay modificaciones o cambios y éstos se realicen en tiempo y forma”.

Agregó que eso les ha permitido avanzar poque inicialmente consideraron la legislación del estado de Tlaxcala para el diseño de la casa–habitación, pero tuvieron observaciones por parte de la Dirección de Vivienda a nivel nacional y tuvieron que hacer un cambio radical, respetando los 60 metros cuadrados de construcción. “A eso atiende un poco la demora en nuestro arranque, pero atrás de este proyecto, que ya está firmado, viene inmediatamente otro de mil 200 casas, otro en Tlaxco de aproximadamente 100 casas y en diferentes partes del estado vienen otros”.

La inversión aproximada sería de más de 600 millones para la construcción de unas mil casas; en tanto, “vamos a iniciar con 79 que representan de 44 a 45 millones de pesos de inversión e implica la participación de 15 a 20 empresarios”.

En cuanto al comportamiento general este año, dijo que de enero a septiembre se han colocado 754 créditos hipotecarios, que es con lo que se puede medir la colocación, “es un 20 por ciento menos contra el año pasado, pero confío que el programa Vivienda para el Bienestar venga a subsanar este pequeño detalle”.

Por último, Minor Sánchez consideró que las casas que ya están en proceso de construcción estarán listas en febrero o marzo de 2026 para realizar la preventa con los beneficios del programa federal.