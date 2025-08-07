Inicia campaña de boteo Teletón 2025 con integración de municipios y escuelas en Tlaxcala

Tlaxcala dio inicio al boteo Teletón 2025 en el que tendrán una significativa participación municipios, dependencias estatales y planteles educativos. En el acto, realizado este jueves en Palacio de Gobierno, se entregaron reconocimientos a los mejores resultados del boteo 2024 y se anunció la incorporación de más de 800 escuelas públicas a la colecta.

- Anuncio -

La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinoza de los Monteros Cuéllar subrayó que el trabajo en equipo ha sido clave para que Tlaxcala esté por inaugurar su propio Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Autista Teletón (CRIAT). “Será una realidad muy pronto: 8 mil metros cuadrados de construcción, 12 mil en total con áreas verdes y comunes, un centro de tercer nivel del tamaño que necesitaban nuestras niñas y niños con discapacidad y autismo”, afirmó.

Por su parte, Flor de María López Hinojosa, directora general del Sedif, agradeció el compromiso de los municipios en la edición anterior. “Cada moneda depositada representa la oportunidad real de que más niñas y niños reciban rehabilitación adecuada. La solidaridad en Tlaxcala no es un acto aislado, es una forma de vida”.

En representación de Fundación Teletón, Enrique Ibarrondo Ariza, director del CRIT Puebla, reconoció la disposición y apertura del gobierno estatal. “No diría yo una puerta abierta, sino una súper vía para que Teletón esté presente como nunca antes en Tlaxcala. En 27 años de historia del Teletón, nunca habíamos visto algo así”.

- Advertisement -

Ibarrondo también anunció que el Teletón 2025 será por primera vez en octubre, lo cual simboliza el lema de este año: “Teletón lo cambia todo”. Explicó que más allá del cambio de fecha, el verdadero cambio es de fondo. “Lo que todos como país, como donadores, como benefactores, hemos hecho es cambiarlo todo, cambiar realidades, sueños, vidas”.

Uno de los anuncios más relevantes vino del secretario de Educación Pública estatal, Homero Meneses Hernández, quien reveló que el boteo llegará a las escuelas de todo el estado con 800 alcancías. Además, anunció que el Teletón capacitará en atención a niños con autismo y discapacidad.

“Vamos a llevar esta campaña a mil 435 escuelas de educación básica. Pero más allá del boteo, lo importante es que Enrique nos ha ofrecido un diplomado para maestros y maestras en temas de autismo. Eso lo agradezco profundamente”, declaró Meneses.

- Advertisement -

El funcionario también explicó los esfuerzos para ampliar la cobertura de educación especial. “De 535 escuelas pasamos a 595, y con maestros itinerantes ya alcanzamos 800. Pero no es suficiente. Necesitamos atenderlas todas, incluso en nivel medio superior”.

Asimismo, Homero Meneses señaló que “cuando hablamos del CRIAT, del Teletón, del esfuerzo que impulsa nuestra gobernadora, no puedo más que decir gracias. Pero también pido: ayudemos a contratar más maestros de educación especial. Lo único que pedimos es compromiso”.

Durante el evento se premió a los municipios que más recaudaron en 2024. En el grupo A, Tetla de la Solidaridad obtuvo el primer lugar con 15 mil 718 pesos, seguido de Chiautempan y Panotla. En los grupos B y C destacaron Nanacamilpa, Tetlatlahuca, Tzompantepec, Tocatlán, San Juan Huactzinco y Muñoz de Domingo Arenas.

En cuanto a las dependencias estatales, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) fue reconocida como primer lugar en recaudación. El segundo y tercer puesto fueron para la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Impulso Agropecuario, respectivamente.

El acto cerró con un llamado a la continuidad de este esfuerzo social. “El Teletón no es solo una colecta, es un movimiento de esperanza. Cuando unimos voluntades, logramos cambiar realidades”, dijo Mariana Espinoza de los Monteros Cuéllar.