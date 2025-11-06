Jueves, noviembre 6, 2025
Inicia ayuntamiento de Tlaxcala con la rehabilitación de la calle 20 de Noviembre

La Redacción

El ayuntamiento de Tlaxcala dio inicio este jueves a los trabajos de rehabilitación y renivelación de la calle 20 de Noviembre, una de las vialidades más transitadas del centro de la ciudad, que presenta hundimientos derivados de las recientes lluvias y del desgaste natural por el paso constante de vehículos y transporte público.

Por instrucción del presidente municipal, Alfonso Sánchez García, una brigada de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se desplegó desde temprana hora para atender esta importante arteria y con ello dar respuesta al sentir ciudadano.

En una primera etapa se realiza la nivelación del adoquín y la conformación de las capas de terracería e hidráulica, que permitirán reforzar la base del pavimento y garantizar mayor durabilidad frente al tránsito pesado.

La Dirección de Obras Públicas explicó que los trabajos se desarrollan de manera parcial y ordenada, con cierres temporales en algunos tramos, a fin de no afectar por completo la circulación. Además, se están atendiendo todos los hundimientos que presenta la calle, avanzando por secciones para mantener la movilidad y agilizar la intervención.

Estas labores forman parte del programa permanente de mantenimiento urbano que impulsa el gobierno municipal para ofrecer vialidades seguras, funcionales y en buenas condiciones tanto para automovilistas como para peatones.

Elementos de la policía municipal se sumaron a este trabajo institucional mediante el abanderamiento, a fin de garantizar el flujo de los automovilistas, así como la seguridad de los peatones.

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Marcha de la “generación Z” es promovida por la derecha: Normalistas

La Jornada -
Laura Poy Solano México. Alumnos de escuelas normales rurales demandaron una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para buscar soluciones a la...

Escasez del agua en Gaza, en nivel “catastrófico”

La Jornada -
Ap, Reuters, Europa Press y Prensa Latina Deir al Balah. La crisis del agua en Gaza alcanzó un nivel catastrófico de escasez debido a la...

Perú sopesa otorgar salvoconducto a exministra asilada en embajada de México

La Jornada -
Reuters Lima. Perú decidirá esta semana si otorga un salvoconducto a una exprimera ministra que se encuentra asilada en la embajada de México en Lima,...

