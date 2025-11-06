Inicia ayuntamiento de Tlaxcala con la rehabilitación de la calle 20 de Noviembre

El ayuntamiento de Tlaxcala dio inicio este jueves a los trabajos de rehabilitación y renivelación de la calle 20 de Noviembre, una de las vialidades más transitadas del centro de la ciudad, que presenta hundimientos derivados de las recientes lluvias y del desgaste natural por el paso constante de vehículos y transporte público.

- Anuncio -

Por instrucción del presidente municipal, Alfonso Sánchez García, una brigada de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se desplegó desde temprana hora para atender esta importante arteria y con ello dar respuesta al sentir ciudadano.

En una primera etapa se realiza la nivelación del adoquín y la conformación de las capas de terracería e hidráulica, que permitirán reforzar la base del pavimento y garantizar mayor durabilidad frente al tránsito pesado.

La Dirección de Obras Públicas explicó que los trabajos se desarrollan de manera parcial y ordenada, con cierres temporales en algunos tramos, a fin de no afectar por completo la circulación. Además, se están atendiendo todos los hundimientos que presenta la calle, avanzando por secciones para mantener la movilidad y agilizar la intervención.

- Advertisement -

Estas labores forman parte del programa permanente de mantenimiento urbano que impulsa el gobierno municipal para ofrecer vialidades seguras, funcionales y en buenas condiciones tanto para automovilistas como para peatones.

Elementos de la policía municipal se sumaron a este trabajo institucional mediante el abanderamiento, a fin de garantizar el flujo de los automovilistas, así como la seguridad de los peatones.