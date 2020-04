Inhumano, neoliberal y conservador negarse a apoyar a los necesitados: Méndez

Tras calificar como mezquino el actuar del presidente de la mesa directiva del Congreso local, Omar Milton López Avendaño, el coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura local, José María Méndez Salgado sostuvo que es inhumano, neoliberal y conservador el proceder del panista al negarle la posibilidad a un grupo de ciudadanos en pobreza de recibir despensas como parte de la ayuda ante la crisis que se vive por el Covid-19.

Ello luego de que el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Omar Milton López Avendaño dijo estar en contra del acuerdo de la mayoría de los diputados de donar 50 por ciento de su salario para entregar más de 500 mil despensas a la ciudadanía afectada en su economía por la pandemia del coronavirus.

El legislador panista justificó su posición y la de las representantes de partido, Zonia Montiel Candaneda, María Isabel Casas Meneses, Maribel León Cruz y Luz Guadalupe Mata Lara, quienes tampoco donarán esos recursos al señalar que no hay ni claridad en el programa de despensas ni en su adquisición.

“En este momento, el Congreso local tiene que tener miras más altas y no buscar en la dispersión de despensas por distritos…es momento de solidaridad y aunque cada diputado es libre de hacer con su diera y con los recursos de gestión, lo que quiera, no es momento para disimular apoyos”, dijo el morenista en entrevista con La Jornada de Oriente.

En respuesta, el líder de la bancada de Morena sostuvo que el programa de apoyo con despensas es una de varias acciones que tienen previstas a emprender, así como acciones que en lo individual cada legislador realiza, pero la negativa de algunos de sus homólogos obedece a que no existe compromiso de ellos con la ciudadanía.

“De los diputados que no quieren entregar despensas es porque ellos no tienen compromisos con la ciudadanía, el querer frenar el programa alimentario a los más necesitados en este momento crítico en el estado de Tlaxcala es por politiquería, pero esa posición es inhumana, neoliberal y conservadora. La verdad que es muy mezquino el frenar ese tipo de apoyos”.

Pero el diputado Milton López considera que no hay la debida transparencia ni un esquema que en verdad ayude a las personas sin ponerlas en riesgo, se le cuestionó.

“Este tema tiene ya 20 días analizándose en la Junta de Coordinación y Concertación Política pero el señor diputado no ha acudido a las sesiones y solo se presenta a frenar el programa. Debe entender que aunque sea diputado plurinominal de extracción panista tiene que ser sensible con la sociedad tlaxcalteca”.

Es más, Méndez Salgado sostuvo que el presidente de la mesa directiva “solo se opone por oponerse”, además de que no les presentó ninguna propuesta para ayudar a la ciudadanía ante esta contingencia.

“El compañero solo frena el programa pero omite alguna propuesta para brindar apoyo a los sectores más vulnerables durante esta pandemia y sale con que no hay falta de logística para la entrega de dichos apoyos, pero la realidad es que él no tiene donde entregar los apoyos por eso prefiere dejar sus despensas y no ayudar a las personas más afectadas por esta crisis. Nosotros no vamos a detener este apoyo”, acotó.