Martes, noviembre 4, 2025
Ingresos por remesas fueron por 113.7 mdd en el tercer trimestre de 2025 en Tlaxcala: BdeM

Ingresos por remesas fueron por 113.7 mdd en el tercer trimestre de 2025 en Tlaxcala: BdeM
José Carlos Avendaño

Los ingresos por remesas provenientes del exterior se ubicaron en 113 millones 799 mil 225 dólares en el tercer trimestre de 2025 en Tlaxcala, cifra que representó una disminución de 0.13 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024, con base en datos publicados por el Banco de México (BdeM).

No obstante, dicho monto de remesas es el mejor que ha tenido la entidad en el presente año, pues en el primer trimestre la cifra fue de 86 millones 551 mil 540 dólares y en el segundo ascendió a 101 millones 140 mil 881 dólares. De esta manera, de enero a septiembre de 2025 la cantidad de recursos enviados desde el extranjero a Tlaxcala es de 301 millones 491 mil 646 dólares.

Tlaxcala se ubicó en el lugar 27 de entre las 32 entidades en cuanto a monto de captación de remesas en el tercer trimestre de 2025, sólo por arriba de Baja California Sur que reportó 37.3 millones de dólares; Campeche, 47.2 millones; Tabasco, 85.3 millones; Quintana Roo, 91.2 millones y Colima, 105.5 millones de dólares.

Los 113.7 millones de dólares de remesas de Tlaxcala en el periodo julio–septimebre de 2025 representaron el 0.71 por ciento del total nacional.

Los municipios con mayores ingresos por remesas en el tercer trimestre de este año fueron Apizaco con 32.6 millones de dólares; Tlaxcala capital, con 15.3 millones; Chiautempan, con 12.7 millones; Zacatelco, con 10.1 millones; Tlaxco, con 9.3 millones; Huamantla, con 8.4 millones y Calpulalpan, con 6.1 millones.

Otros municipios que reportaron ingresos por remesas fueron Teolocholco con 4.6 millones de dólares; Nanacamilpa, con 5.8 millones; San Pablo del Monte, con 3.1 millones; Natívitas, con 1.3 millones; Contla de Juan Cuamatzi, con 1.4 millones y El Carmen Tequexquitla, con 1.08 millones.

A nivel nacional, en septiembre de 2025 el monto de remesas que registró el país se ubicó en 5 mil 214 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 2.7 por ciento

De esta forma, las transferencias familiares desde el extranjero, ligaron seis meses consecutivos a la baja, esto en un contexto de incertidumbre marcado por la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con datos ajustados por estacionalidad, señaló el banco central, en el noveno mes de 2025 los ingresos por remesas disminuyeron a una tasa mensual de 1.7 por ciento, en tanto que los egresos avanzaron a una tasa mensual de 5.3 por ciento.

De esta manera, en septiembre de 2025 el superávit de la cuenta de remesas fue de 5 mil 1 millones de dólares, que se compara con el de 5 mil 95 millones de dólares observado en agosto de 2025.

