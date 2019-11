Informe de directora del CBTIS 03 debe ser el próximo sábado: presidenta del CEAP

La presidenta del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 03, Rubí Caballero Peña exigió que la directora del plantel, Angélica María Carreto Portillo, informe el próximo sábado sobre el uso de los recursos obtenidos por concepto de cuotas de inscripción correspondientes al semestre en curso.

Lo anterior, explicó en entrevista, para que se cumpla con la normatividad establecida a nivel federal para que se presenten reportes bimestrales sobre el Proyecto de Inversión y manejo de recursos en ese nivel de enseñanza, lo cual no ha sido acatado por Carreto Portillo a pesar de que el semestre está por concluir.

Expuso que si bien el reglamento señala que la administración de los recursos corresponde al CEAP, para lo cual debe ser constituida como asociación civil, en el caso del CBTIS 03 no es así, pues hasta ahora la responsable de la aplicación del dinero es la directora –quien también realiza los trámites ante el notario Leopoldo Zárate para la formalización de la AC–, por lo que ella debe rendir el informe correspondiente.

Es de referir que el pasado miércoles, Caballero Peña, en su calidad de presidenta del CEAP, convocó a una asamblea de padres de familia para dar un informe de actividades y financiero, sin embargo, esta fue suspendida por acuerdo de la mayoría de los asistentes y después de que la directora propuso que el informe se realizara el próximo sábado.

Sin embargo, en entrevista posterior, Carreto Portillo dijo que convocará la asamblea para el próximo 7 de diciembre. Al enterarse del cambio de fecha, Caballero Peña manifestó su inconformidad, pues observó que para ese día ya habrá concluido el semestre en curso y probablemente no acudan los padres de familia.

“Aquí no se pide otra cosa más que se informe del estado del avance del Proyecto de Inversión, los gastos y facturas y evidencias física, lista de proveedores de insumo e equipamiento, eso es lo único que queremos, que haya transparencia y legalidad, pues hay quejas de alumnos de goteras y de que no hay internet”.

Respecto a la convocatoria que hizo para la asamblea de padres de familia del pasado miércoles, aseguró que no fue de manera unilateral, si bien expuso que decidió realizar esa reunión informativa después de que la directora del plantel nunca le dio respuesta a un oficio que entregó el pasado 15 de noviembre para la celebración del encuentro.

Informó que de los cinco integrantes del CEAP, la tesorera y el secretario se pusieron del lado de la directora después de que esta los llamó a reuniones por separado, “yo no fui porque no me pareció esa forma de convocatoria, pues debe ser a toda la mesa directiva no de uno a uno”.

Caballero Peña sostuvo que su actuación como presidenta del CEAP –electa desde el 31 de agosto pasado– es basada en el reglamento que establece su creación y facultades, de ahí que continuará al frente de este organismo para exigir que se cumpla con la transparencia y la rendición de cuentas, “los padres de familia tienen derecho a conocer qué se hace con su dinero. Ya basta de este tipo de actitudes y de impunidad. El informe de la directora debe ser este próximo sábado”, aseveró.