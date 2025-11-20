Informe de la gobernadora será el 8 de diciembre en la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento

El titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM) del gobierno del estado, Antonio Martínez Velázquez dio a conocer que el informe de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre, a las 12 horas, en la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, en Amaxac de Guerrero.

Mientras que el costo que erogará el gobierno por el informe de la gobernadora lo dará a conocer en próximos días, aunque anticipó que se aprovecharán los espacios y los recursos con que cuenta el gobierno para hacer la difusión de lo correspondiente al cuarto año de actividades de la titular del Poder Ejecutivo de Tlaxcala.

“El artículo 34 constitucional reglamenta el tema del informe, son 10 días de publicidad, tratamos esta vez de ser más austeros, vamos a usar los espacios publicitarios con los que ya cuenta el gobierno para no rentar más, generar más contenidos para redes sociales y algunas cuestiones con los medios, pero en realidad eso es lo fuerte del gasto”, detalló.

Martínez Velázquez ofreció dar pormenores del gasto que se realizará con motivo del informe de gobierno en la siguiente sesión de los Diálogos Circulares que organiza la CCOM.