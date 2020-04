Informa rector de la UAT directrices para concluir el semestre ante la contingencia sanitaria

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Luis González Placencia dio a conocer las directrices que deberán acatar la estructura directiva, la plantilla docente y administrativa y la matrícula estudiantil lo que resta del semestre en curso, tanto para garantizar la seguridad y salud de la comunidad universitaria como la educación de las y los alumnos.

En una entrevista difundida a través del noticiero Las Noticias en Directo de Radio Universidad la mañana de este lunes, el funcionario precisó que estas medidas se diseñaron ante el alargamiento de la Jornada Nacional de la Sana Distancia contra el Covid-19 hasta el 30 de mayo próximo, anunciado la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Derivado de esta situación, explicó, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) acordaron el ya no regreso de alumnos a las aulas y plantearon que cada universidad, en uso de su facultad de autonomía, dispusiera sus estrategias para atender a su matrícula estudiantil.

En el caso de la UAT, el plan completo puede ser consultado en su página web oficial, pues en la entrevista radiofónica el rector resumió en cinco directrices las actividades que deben seguir los 14 mil 674 alumnas y alumnos y la plantilla académica desde este lunes 20 de abril hasta el 12 de junio que concluye el semestre.

El primer punto es que la universidad permanecerá cerrada hasta por lo menos el 31 de mayo, salvo que la autoridad sanitaria determine lo contrario; el segundo, es que el regreso a los espacios universitarios será por partes, primero la estructura directiva y administrativa, después el personal docente y de investigación, considerando siempre que quienes formen parte de grupos vulnerables, si padecen diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias, lo hagan hasta que existan condiciones seguras para volver, explicó el rector.

En tercer punto, abundó, las y los alumnos no volverán este semestre a las aulas, en lo que resta de este periodo no volverán a celebrarse clases presenciales. Cuarto, las actividades docentes, de investigación y autorrealización no se detienen, continuarán en la medida de lo posible por vía remota, de acuerdo con las directrices específicas para cada sector.

Y quinto punto, el viernes 24 de abril, a través de la página web de la universidad y los medios de difusión oficiales de la institución, se darán a conocer los criterios para el proceso de admisión al ciclo 2020-2021 que quedó suspendido por esta contingencia, adelantó.

“La universidad va a funcionar de manera virtual, se ha establecido un mecanismo de trabajo en la estructura de gobierno a través de las redes virtuales que se programaron para llevarse a cabo a lo largo de los días de la semana, tanto con las y los secretarios como con las y los directores de las facultades y centros de investigación para que la actividad no pare”.

Sin embargo, reconoció que no todos los jóvenes tienen acceso a internet o no tienen computadora, de ahí que la estrategia planteada, de manera inicial, es que todos los profesores recibirán los correos electrónicos de las y los alumnos que están matriculados en sus cursos para que establezcan comunicación permanente.

“Estamos dando esta semana para que los programas de estudio se ajusten a estas nuevas condiciones de modo que le permitan a los y las docentes hacer un seguimiento semanal de los avances de los objetivos que tendrán que desarrollarse de aquí hasta que finalice el semestre”, anotó.

Respecto de los mecanismos de evaluación, la propuesta es que hagan uso de documentos que se envíen por vía electrónica para facilitar el proceso, mismo que se basará en bibliografía que los propios profesores deben facilitar a los alumnos a través de sus correos.

González Placencia confió en que con este mecanismo se salvará este semestre sin necesidad de alterar los calendarios del siguiente ciclo que comenzaría en agosto próximo; sin embargo, expuso la posibilidad de que un porcentaje de alumnos, por diversas circunstancias, no pueda avanzar de manera uniforme al resto de sus compañeros.

Ante ello, adelantó que la Secretaría Académica trabaja sobre un programa de cursos de verano para la recuperación tanto de materias que tienen contenidos prácticos, como para el resto de las asignaturas que eventualmente los estudiantes no hayan podido cursar de manera remota, “de modo que estaríamos utilizando el mes de julio, si todo está ya normal, para que las y los alumnos puedan sacar su semestre sin mayor complicación”.

Lo importante, asentó el rector de la UAT, es que la comunidad universitaria sepa que “no estamos de vacaciones y que todos tienen que estar ocupados en lo que les corresponde, pues al final del periodo estaremos haciendo un informe especial sobre qué es lo que se realizó durante la contingencia, cómo avanzamos y qué quedó pendiente”.

Al finalizar la entrevista, un radioescucha que dijo ser docente de la UAT preguntó sobre cómo recibirán el pago de su sueldo en este periodo de contingencia, a lo que González Placencia respondió: “Estamos ya en condiciones de hacer pagos electrónicos, seguramente, muy pronto recibirán comunicados de sus directores para que tengan claridad sobre la forma como recibirán su pago, por razones obvias no serán presenciales, pero no se preocupen que sus salarios están a salvo”.