Informa OCPA sobre números de denuncia para casos de maltrato animal en municipios

El Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) compartió un comunicado con los números telefónicos asignados por los municipios para que la ciudadanía pueda denunciar casos de maltrato animal. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a los canales oficiales y fortalecer la protección de los derechos de los animales en el estado.

En entrevista, el representante del OCPA, Jorge Martínez Castro hizo un llamado a mejorar los mecanismos de denuncia y acción frente al maltrato animal en Tlaxcala. Por lo que compartió un listado de números telefónicos asignados por los municipios para recibir denuncias, así como recomendaciones para optimizar el sistema actual.

“El maltrato animal es atendido tanto por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet) como por la Fiscalía General de Justicia, pero hace falta una mayor coordinación entre ambas dependencias para garantizar una respuesta eficaz”, destacó.

Martínez explicó que cualquier tipo de maltrato puede ser denunciado, pero subrayó la importancia de preservar las evidencias. “Cuando se trata de envenenamiento, como ocurrió con un caso en Calpulalpan, es esencial que se resguarden pruebas como restos de alimentos y los cuerpos de los animales, ya que son clave para sostener un caso ante un juez”.

Asimismo, señaló que los ciudadanos pueden presentar denuncias de manera presencial o telefónica. “Por eso, esta imagen con los números municipales para facilitar el proceso. También se puede ratificar la denuncia en la oficina correspondiente”, indicó.

Una vez recibida la denuncia, las autoridades deben acudir al lugar para verificar las condiciones del animal. Si no es un caso grave, se dan cinco días hábiles para mejorar la situación. De no cumplir, se inicia un proceso administrativo que puede escalar a multas, amonestaciones e incluso la entrega del animal. Sin embargo, señaló que el retiro forzoso de animales puede tardar hasta dos años, por lo que regularmente se apela por la “entrega voluntaria”.

“Es ideal lograr la entrega voluntaria, pero en casos graves se puede proceder legalmente. Esto resalta la importancia de trabajar en prevención para evitar estos escenarios”, afirmó Martínez.

El representante del OCPA enfatizó que la prevención es fundamental. Propuso realizar censos municipales y fomentar la tenencia responsable. “Es necesario educar a los ciudadanos sobre el cuidado adecuado de sus mascotas, desde proveer refugio hasta la vacunación y esterilización”, comentó.

Martínez también sugirió la creación de manuales y protocolos para identificar maltrato animal, similares a los existentes en la Ciudad de México. “Capacitar al personal en temas de bienestar animal sería un gran avance. Actualmente no hay un reglamento claro para supervisar a los ayuntamientos ni un manual para evaluar las condiciones de los animales. La Coordinación de Bienestar Animal realmente no tiene facultades más que prácticamente rescatar animales que tampoco eso es viable, porque no habría posibilidad de rescatar a todos los animales y no tienen atribuciones legales para supervisar a los ayuntamientos en la emisión de sus reglamentos”, añadió.

Uno de los mayores retos, según Martínez, es la falta de personal calificado y recursos. Recientemente, en Ixtacuixtla, un caso de desnutrición y peleas entre animales no fue tratado adecuadamente por las autoridades municipales ni estatales.

El OCPA informó sobre los números telefónicos habilitados para denunciar casos de maltrato animal en diversos municipios de Tlaxcala. Sin embargo, destacó que Cuaxomulco y Xiloxoxtla no contaban con líneas específicas para esta finalidad al momento de ser requeridos.

Entre los municipios con números disponibles se encuentran Acuamanala: 2461762111, 2464978130 y 2464701828; Amaxac, 2464610252; Apetatitlán, 2464642915; Atlangatepec, 2414123455; Axocomanitla, 2463282814 y 2463286990; Ayometla, 2464971839; Benito Juárez, 7487662755 y 7487662275; Calpulalpan, 7491141727; Cárdenas, 2411128869 y 2414155046; Huamantla, 2476882336; Hueyotlipan, 2414150345 y 2414150045; Ixtacuixtla, 2463344620 y 2484815045; Ixtenco, 2476881937 y 2471080475; y Muñoz de Domingo Arenas, 2414151019.

Otros municipios que cuentan con líneas habilitadas son Panotla, Apetatitlán, Sanctórum, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz, Tenancingo, Tlaxco, Totolac, Tzompantepec, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Zacualpan y Emilizno Zapata.

El OCPA reiteró la importancia de utilizar estos canales para proteger a los animales y fomentar la denuncia responsable.

Finalmente, el representante pidió a los municipios y dependencias estatales asumir un rol más activo y comprometido. “Es importante imponer sanciones y que sean ejemplares para que la gente o los probables infractores lo piensen”, finalizó.