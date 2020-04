Así definió la OMS a la “peligrosa epidemia de información falsa con características de verosimilitud”, desatada desde que se dio a conocer la existencia de un nuevo enemigo, más terrorífico y devastador que otros, pues supuestamente es invisible, imprevisible e incontrolable: el Covid–19. El sistema capitalista siempre ha necesitado de un “enemigo” para justificar su existencia y sus excesos: anarquistas, comunistas, socialistas, populistas, terroristas, dictadores, narcotraficantes, han sido presentados como enemigos de la libertad, de la democracia, de la libre empresa, del progreso, del mercado y, en general, de los “valores del mundo occidental y cristiano” (Pinochet dixit).

Sin embargo, cada vez ha sido más difícil convencer a la sociedad de que debe renunciar a sus derechos civiles entregándolos a los gobiernos empresariales, a cambio de su “seguridad” dentro del modelo civilizatorio que el capitalismo le ha impuesto: la sociedad individualista del consumo y el despilfarro. Por eso ahora se inventa el primero de una serie de enemigos que de aquí en adelante serán los protagonistas en la guerra entre el capital y la vida en el planeta. Esto no significa que el virus no exista, ya sea que haya sido creado en laboratorio con un propósito expreso o haya surgido como fruto de los desequilibrios bioambientales provocados, pero lo que es cierto y evidente es la enorme campaña mediática de pánico, desinformación y manipulación que ha acompañado a la pandemia, la cual revela los verdaderos objetivos de esta nueva estrategia del capital basada en la destrucción/reconstrucción del capital, que busca pasar a una nueva fase de mayor depredación de los recursos y, por lógica, de un mayor control social eliminando toda oposición o cuestionamiento.

Lo que estamos viviendo en México es claramente revelador: los más ricos del país le están apostando a este escenario, pues sus sirvientes neoliberales de los gobiernos anteriores (de La Madrid a Peña Nieto) no alcanzaron a desmantelar todas las instituciones que fundamentan y sostienen al Estado y al pacto social vigente. Ahora ese Estado que debía ya no existir sino como ente defensor de los intereses empresariales, les estorba y además les preocupa porque está recuperando su espacio social en la lucha contra la pandemia. Así lo confirman varios indicios, empezando por la infodemia: la descarada difusión de noticias falsas, descalificando las estrategias gubernamentales para enfrentar la emergencia sanitaria, llegando a publicar fotografías de los muertos en las calles del Ecuador, afirmando que se trataba de nuestro país. Incluso han ido más lejos cuando TV Azteca ha descalificado las cifras oficiales de salubridad, exhortando a sus televidentes a que no las crean. También diferentes grupos y sus “especialistas” a sueldo han difundido la idea de que las medidas del gobierno actual están provocando las crisis y que la única salida es un “golpe de Estado”.

Hay una abierta rebelión de las grandes empresas para pagar los miles de millones de pesos que adeudan en impuestos. Estos indicios revelan claramente el rumbo que los dueños del dinero le quieren dar a esta crisis, para capitalizarla en su beneficio. Pero no hay que olvidar que ellos son una pequeña minoría que se sostiene sobre las espaldas de la gran mayoría de mexicanos y que de esa mayoría organizada y consciente depende el modelo de sociedad que privilegie la vida en todas sus formas y no el dinero.