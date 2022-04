Inflación entre la pandemia y la guerra

Hasta ahora la inflación en México está controlada, luego de dos años de pandemia y dos meses del conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque ésta en 2021 rebasó la proyección del Banco de México (BM) y que para el primer trimestre de 2022 también está por encima de la perspectiva anual, aún se está lejos de una inflación descontrolada, no hay hiperinflación, ni tampoco estanflación, ésta que significa que hay un aumento de precios sin que se acompañe del crecimiento económico, en 2021 la economía creció un poco más 5 por ciento y en este año se calcula que también tendría un crecimiento que mitigue los efectos de la pandemia y los efectos de la guerra. En México, hay inflación, pero no hay indicios que la economía a nivel nacional entre en etapa de recesión y por ende estanflación.

En gran medida nuestra economía sigue anclada a los vaivenes de la economía mundial, y sus efectos trastocan las variables macroeconómicas y microeconómicas del país, a pesar de los esfuerzos por limitar sus consecuencias sin duda las famosas turbulencias recaen el comportamiento de los precios, sobre todo porque una parte muy importante de la economía mexicana depende de las importaciones en diferentes sectores y ramas, llámese gasolina, gas natural, productos manufacturados, agroalimentarios, productos terminados e insumos para la producción por ejemplo del sector automotriz, esto significa que al aumentar los precios a nivel internacional por la razón que fuera impacta directamente en el consumo, la producción y en los servicios.

La expresión del anclaje se puede observar en el tipo de cambio, en el precio internacional del petróleo, la balanza comercial, la dependencia energética, la dependencia alimentaria, sin duda las presiones a que se ha sometido la economía mexicana en épocas de crisis mundial han sido de una magnitud enorme, pues el desplome de la economía mundial en el 2020 fue brutal, no sólo por la caída del crecimiento económico comparado con lo ocurrido en el crack de 1929 sino por todos los efectos en la producción global, pese a ello en el 2020 la tasa inflacionaria no tuvo incrementos importantes debido a que como se dio un estancamiento de la producción y por ende una caía en la demanda los precios no sufrieron presiones derivadas de la oferta y la demanda, no había ambas, aunque hubo excepciones éstas no impactaron en el índice precios al consumidor.

Para el 2021 la economía empezó a recuperarse y la producción global aumentó, la recuperación del empleo fue lenta pero sostenida lo que produjo que el ingreso salarial permitiera que la demanda global aumentará, unos podían empezar a comprar y otros podría empezar a vender lo que impacto en los precios al alza, en casi todo el mundo se vio un fenómeno inflacionario superando en algunos casos la proyección de cada país, ocurrió en México que terminó el 2021 con una tasa inflacionaria de 7.1 por ciento la más alta en los últimos años, solo comparada con la de 2017, pero aun a pesar de ello no se rebaso los dos dígitos.

Para el 2022 las expectativas de un mayor crecimiento global, tuvieron un revés por los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera u otra incide en México de manera indirecta o directamente, según el FMI las expectativas se han caído por la incertidumbre del alcance de la guerra y aunque por ahora la guerra sigue focalizada esto no ha impedido que ya haya consecuencias económicas para los países, el desabasto de gas natural en Europa y el aumento del precio internacional del petróleo que ha rebasado los 100 dólares por barril ha provocado que la oferta de productos se encarezca, aplicando la fórmula de si sube el petróleo, el gas y la gasolina debe haber un efecto de bola de nieve sobre los precios, es lo que ahora estamos observando en muchas economías tasas inflacionarias a la alza, más en aquellas que no tienen petróleo y no tienen gas natural o que no tienen refinerías para aumentar su producción interna y depende del exterior para cubrir las necesidades de la demanda interna, en México para el primer trimestre del año la tasa inflacionaria fue de 7.2 por ciento, en Estados Unidos alcanzó 8.5 por ciento, en gran medida determinada por la continuidad de la guerra, la incertidumbre y la especulación de los mercados.

En ese sentido, los gobiernos deberán aplicar políticas fiscales, monetarias y económicas que mitiguen la tasa inflacionaria. Para el caso de México, el gobierno federal ya tomó una decisión a partir de los ingresos extraordinarios por la venta de petróleo, se está inyectando un mayor volumen de subsidios directos al consumo de combustibles, que eviten precios a la alza en mayor escala, sin ese subsidio la gasolina y el diésel estarían por la nubes, a esta medida se agregan los subsidios ya existentes que el gobierno de México implementó para algunos productos de primera necesidad, que sumado a la fortaleza del peso, al cero endeudamiento y las tasas de interés interbancario (BM) que subieron recientemente se ha podido ir librando un efecto negativo mayor, pese a ello en los últimos días se han registrado un aumento en los precios de ciertos productos, por ejemplo la tortilla insumo básico para las familias mexicanas y la gasolina ha tenido aumento.

Por ende, es fundamental tener autosuficiencia energética y alimentaria de esa manera se podrá mitigar, la inflación cuya raíz es mundial en esta ocasión.