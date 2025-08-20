Inestabilidad y falta de certificación, sello de la seguridad municipal en Tlaxcala: OFS

La seguridad pública municipal en Tlaxcala enfrenta un panorama crítico como es la inestabilidad laboral, el incumplimiento al servicio civil de carrera y una preocupante falta de certificación entre sus elementos, consideró el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, quien calificó como “inestable” la permanencia del personal en los 60 ayuntamientos de la entidad.

- Anuncio -

Te recomendamos: Ningún municipio tiene menos de 60 por ciento de policías certificados, afirma el Sesesp; contradice a informes del OFS

En entrevista, el auditor explicó que en el ejercicio fiscal 2024 se detectó que las altas y bajas en las corporaciones policiacas fueron una constante, lo que refleja que las administraciones locales carecen de una política de seguridad pública sostenida.

“Es muy cambiante, porque de repente hay muchos movimientos en el área de seguridad y ha sido muy inestable. Estamos hablando de diciembre, que fue lo que auditamos, y ahora en 2025 iniciaremos la apertura de auditorías”, puntualizó.

Salas Miguela agregó que, de manera recurrente, el OFS comparte información con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y una de las observaciones más graves es que un número importante de policías municipales no cuenta con los exámenes de Control y Confianza aprobados, condición indispensable para su certificación.

“Lo hemos observado: muchos policías municipales no están certificados. Y si son pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), se trata de una contratación indebida, porque no cumplen con los perfiles que establece la propia normativa”, advirtió.

- Advertisement -

De acuerdo con el artículo 91 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, corresponde a los ayuntamientos garantizar que sus cuerpos de seguridad pública cuenten con personal evaluado y certificado conforme a lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la realidad muestra un déficit mayúsculo.

Leer más: OFS detectó casos de nepotismo, aviadores y adjudicación de obras sin licitaciones en Apizaco

El auditor superior también lamentó que cada tres años, con el cambio de autoridades municipales, se repita el reemplazo total de mandos y personal clave, sin que exista un verdadero servicio profesional de carrera que garantice continuidad.

“Cada administración cambia funcionarios y la falta de un servicio profesional de carrera en Tlaxcala ha impedido que quienes ejercen funciones clave tengan la preparación y capacidad necesarias”, sostuvo.

- Advertisement -

Este vacío institucional contradice lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los municipios de garantizar la seguridad pública y el tránsito en su ámbito territorial, con cuerpos de policía organizados y profesionalizados.