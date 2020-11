INE Tlaxcala mantiene abierta convocatoria a consejeros y consejeras electorales distritales

Este jueves 12 de noviembre vence el plazo para el registro a la convocatoria para la designación de las y los consejeros electorales vacantes de los consejos distritales para los procesos electorales federales 2020–2021 y 2023–2024.

Son nueve los espacios disponibles que deberán nombrarse el próximo 26 de noviembre, para estar en posición de rendir protesta el 1 de diciembre, fecha en que serán instalados los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE).

De este número de vacantes, cinco son para mujeres: dos en el Consejo Distrital 01 como propietarias; una en el Consejo Distrital 02 como suplente y otras dos para el Consejo Distrital 03, como propietaria y suplente.

En tanto, para el sexo masculino se tienen cuatro vacantes en el Consejo Distrital 02, de las cuales dos son para consejeros propietarios y dos para consejeros suplentes.

La delegación del INE en la entidad ha dado amplia difusión a la convocatoria con el apoyo de medios de comunicación, en los que ha puesto de manifiesto que son dos las vías para realizar el registro: presencial, en las tres juntas distritales, o virtual mediante los correos electrónicos: [email protected], para el caso de la Junta Distrital 01; [email protected], para la Junta Distrital 02 y [email protected], para la Junta Distrital 03.

Los requisitos que estipula la convocatoria son, entre otros, ser mexicana o mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de tus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente; contar con conocimientos para el desempeño adecuado de tus funciones; no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

Además, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Son diversos los documentos que las y los aspirantes deben presentar o enviar de manera electrónica, los cuales pueden consultarse y/o descargar en el link: https://www.ine.mx/convocatoria-para-integrar-los-consejos-distritales-de-los-procesos-electorales-federales-2021-y-2024/

Si los interesados desean presentar físicamente su documentación, pueden hacerlo observando las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud (Sesa) y apegándose a los protocolos que el INE ha instaurado en sus oficinas ubicadas en avenida Xicohténcatl, número 2112, colonia Fátima, en Apizaco, para el distrito 01; en carretera Ocotlán–Santa Ana, kilómetro 2.5, sin número, Tlaxcala, para el distrito 02 y en Hidalgo Oriente, número 21, Sección Primera, Zacatelco, para el distrito 03.

De igual manera, pueden comunicarse a los números telefónicos: 2414175683, del distrito 01; 2464627130 del distrito 02 y 2464159013, del distrito 03.