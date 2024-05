INE no instalará dos casillas en la comunidad de Tetela para garantizar la vida y seguridad de pobladores

Con la finalidad de preservar la vida, la seguridad e integridad de las personas, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó cancelar la instalación, el próximo 2 de junio, de dos casillas electorales, en la sección 0150, de la comunidad de Santa Cruz Tetela, derivado del conflicto por límites territoriales que existen entre los municipios de La Magdalena Tlaltelulco y Santa Ana Chiautempan.

El Vocal Ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega confirmó la determinación, la cual, enfatizó, obedece a la necesidad de garantizar que no existan agresiones que pongan en riesgo la vida e integridad de los funcionarios y de la población en general.

Amagan con impedir elecciones en Tetela por conflicto de límites territoriales con Chiautempan

Lo anterior luego de que la semana pasada, pobladores de La Magdalena Tlaltelulco se manifestaron en la sede del Poder Legislativo para advertir que no permitirán la instalación, el próximo 2 de junio, de casillas en la comunidad de Santa Cruz Tetela si antes, esa demarcación, no es reintegrada a dicha Comuna y no a Santa Ana Chiautempan, a la que ahora pertenece.

“No queremos poner en riesgo la seguridad y menos la vida de nadie. Buscamos evitar problemas, por eso el Consejo Distrital 03 determinó la no instalación de dos casillas. Recuerden del antecedente de los comicios del año 2021 cuando (un grupo de pobladores) buscó a la presidencia de casillas, se le despojó de la documentación y se quemó. Hubo una importante manifestación que puso en riesgo la seguridad no sólo de los ciudadanos, sino de los funcionarios de casillas e inclusive del capacitador y supervisor del INE que andaba atendiendo esa zona. Entonces no queremos eso, queremos salvaguardar el principal de los derechos que tiene todo ser humano, el de la vida y el de la integridad física”, explicó.

Abundó que “como la semana pasada hubo una manifestación en donde algún grupo de pobladores manifestaba que no quería la instalación de las casillas, ni la presencia de los cuerpos de seguridad… el Consejo Distrital 03 ya se pronunció y determinó la no instalación de casillas en la sección 150, que son una casilla básica y una contigua”.

Sin embargo, con la finalidad de garantizar el derecho a votar de los ciudadanos, el INE disputo la instalación de una casilla especial en la comunidad de Tetetlapa, en la sección 0143, en donde los ciudadanos podrán acudir a votar por presidente de la República, Senadores, diputados federal y local, quedando excluida la elección de presidente municipal, pues en esta comunidad se disputa la pertenencia entre las Comunas de Tlaltelulco y Chiautempan.

El Vocal Ejecutivo del INE enfatizó que es las dos casillas son las únicas que tienen contemplado su no instalación, pero en cambio ya están aprobadas y en vías de entrega de los paquetes electorales para la instalación y operación de mil 721 casillas electorales el próximo domingo.

