INE no debe usurpar funciones ni ser contraparte de Morena, asevera Ricardo Monreal

Desde Tlaxcala, el senador Ricardo Monreal Ávila lanzó nuevamente un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) “para que no invada funciones” de otros órganos autónomos y para que no se convierta en contraparte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ni que actúe facciosamente contra este partido político.

“Debo decirle de manera atenta y respetuosa a los consejeros del INE, que ellos no tienen facultades para poder calificar o determinar si hay o no delitos, no pueden usurpar funciones, le corresponde al Ministerio Público, me parece muy delicado que algunos de ellos digan que por el simple hecho de usar unos cartoncillos o plásticos no amerita la cancelación del registro, no solo amerita eso, sino la privación de la libertad sin derecho a fianza a quien lo cometa, sean candidatos, gobernadores, presidentes municipales o funcionarios público”, aseveró.