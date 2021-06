Revela INE que funcionarios de casilla y trabajadores fueron retenidos y despojados de documentación electoral

El vocal Ejecutivo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Lule Ortega reveló que funcionarios de mesas directivas de casilla y personal electoral fueron retenidos y despojados de la documentación electoral la noche del domingo y la madrugada de este lunes por gente que se apostó afuera o dentro de los espacios donde se instalaron las casillas, debido a que no estuvieron conformes con los resultados de la contienda.

Ante ello, lamentó la conducta de esa gente y advirtió que ese tipo de actos no lo hace un ciudadano común, pues no se espera hasta las 3 o 4 de la mañana en la casilla solo por el interés de conocer el resultado de la votación, sino que son los candidatos y los propios partidos políticos, pues señaló que no tiene noticia de que algún coordinador o representante partidista estuviera disuadiendo a esas personas para que permitieran que los paquetes llegaran al destino que debían tener.

Lule Ortega refirió que el personal del INE retenido fueron supervisores electorales, capacitadores asistentes electorales y funcionarios de juntas distritales… “fue una noche terrible la que se les hizo pasar a los funcionarios de casilla y los que participaron en los operativos de recuperación de los paquetes”.

Tras calificar de lamentable esta conducta, pidió a los partidos que reflexionen sobre este problema para que en el futuro puedan comportarse civilizadamente y respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas no solo cuando les favorece el resultado, sino cuando les es adverso. Además, dijo que eso no se corresponde con la amplia participación ciudadana que se calcula en 65 por ciento el pasado domingo.

Indicó que esta es la segunda ocasión que ve que eso ocurre en Tlaxcala como vocal Ejecutivo del INE, pues sucedió en 2016 y ahora en 2021. ¿También ocurrirá en la siguiente elección, cuando conozcan los resultados y no les gusten?

Enumeró que estas acciones se registraron en las poblaciones de Michac, Atotonilco, Espíritu Santo, Santa Apolonia Teacalco, Zacatelco, Ayometla, barrio de San Sebastián y Guadalupe Victoria.

“Las fuerzas de seguridad no se daban abasto para atender las solicitudes que tenían para apoyar a funcionarios y ciudadanos que estaban retenidos. Llamo a la reflexión y espero sinceramente que esto que ocurrió ya no se vuelva a repetir”.

Lo anterior lo expuso en la reanudación de la sesión permanente que inició el Consejo Local del INE con motivo de la jornada electoral del 6 de junio y que concluyó este lunes con el reporte de la recuperación de los paquetes electorales en cada uno de los distritos.

El reporte fue que se recibió la totalidad de los paquetes electorales, a excepción de la documentación correspondiente a la casilla 0150 básica de Tetela, Chiautempan, que fue totalmente quemada; a la casilla 179 contigua 4 y 5 de San Sebastián, Huamantla, totalmente quemada; 291 básica de Guadalupe Victoria, totalmente quemada; y 126 básica y contigua 1, 2 y 3, de Santa Cruz Guadalupe, parcialmente quemada.

Anunció que el INE realizará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para que se realicen las investigaciones y se castigue a los responsables.