INE y partidos por campañas de altura, evitar ahondar en confrontaciones y divisiones

Partidos políticos y autoridades electorales nacionales asumieron este martes, en el inicio del proceso electoral federal, el compromiso de impulsar campañas de altura que eviten descalificaciones e imputaciones que ahonden en la confrontación y división que ya existe entre la ciudadanía.

En el marco de la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), actores y árbitro electoral reconocieron que uno de los principales retos del proceso comicial es el desarrollo de éste en un marco de pandemia por Covid-19, en el que “se debe respetar el derecho constitucional de votar y ser votado, pero al mismo tiempo no se trastoque o ponga en riesgo el derecho a la salud”.

En la plenaria, los representantes de partidos políticos prácticamente se rasgaron las vestiduras para pedir el cumplimiento de las disposiciones legales, evitar trampas electorales y campañas de denostación y odio. Sin embargo, olvidaron asumir la corresponsabilidad que tienen al respecto, pues son ellos los principales hacedores de esas acciones que critican y denuncian, pero muchas de las veces cometen en contra de sus adversarios.

En esta sesión extraordinaria, el presidente del Consejo Local del INE, Jesús Lule Ortega reconoció que esta elección tiene sus complejidades, tanto por las condiciones sanitarias que existen en el país como por la competencia misma.

Respecto a la contingencia sanitaria, puntualizó que este proceso electoral se realizará en un contexto inédito de pandemia mundial provocada por el virus SARS-CoV-2, la cual “trae nuevos retos a la organización electoral, en particular para hacer compatible el ejercicio de los derechos político-electorales con el derecho a la salud”.

“Por ello el Consejo General del INE, guiado por las recomendaciones que señalen las autoridades en materia de salubridad y las disposiciones de los gobiernos locales y municipales emitirá, en su caso, medidas en coordinación con las Juntas Locales Ejecutivas con el fin de garantizar el logro de los objetivos institucionales, sin poner en riesgo a los funcionarios electorales y sus familias, ni a la ciudadanía sorteada y designada funcionaria de mesa directiva de casilla o de mesa de escrutinio y cómputo, así como a las representaciones partidistas y a los electores”.

Muestra de ello, dijo, y durante la plenaria lo aprobaron, será la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias o especiales.

En tanto, respecto a la contienda, recordó que, en caso de Tlaxcala, habrá una mayor concurrencia electoral, porque en el ámbito federal “se elegirán 500 diputaciones, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, de las cuales tres de mayoría relativa corresponderán al estado de Tlaxcala, más las que se sumen por la vía proporcional”.

“En el ámbito local, concurrentemente, se elegirá la gubernatura del estado; 25 diputaciones, 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional; los integrantes de los sesenta ayuntamientos y 299 presidencias de comunidad”.

Para ello, reiteró que la coordinación entre los integrantes del INE, y los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), será fundamental para llevar a buen puerto este proceso electoral, en todas sus etapas.

“La ley otorga al ITE y al INE atribuciones que sirven de base para compartir experiencias, fortalecer proyectos, cumplir las leyes y los reglamentos en el ámbito de nuestras respectivas competencias, de forma tal que logremos ofrecer a la ciudadanía elecciones ciertas y creíbles. Así, después de 2014 y en el marco de la concurrencia de las elecciones, es insoslayable la colaboración y la coordinación interinstitucional del INE y el ITE para el desarrollo de las elecciones bajo este reciente modelo”, reiteró.

Sin embargo, Lule Ortega reiteró que será indispensable que los partidos políticos se conduzcan con legalidad e hizo votos, porque las campañas se realicen en un marco de respeto en las que se priorice la propuesta en lugar de la diatriba, a fin de no ahondar en la división y el encono.

“El llamado a los partidos políticos a conducirse bajo el principio de legalidad, a llevar a cabo precampañas y campañas electorales de altura, libres de ofensas y conductas que generen división y encono en la sociedad tlaxcalteca. Los invito, en cambio, a utilizar la persuasión y el convencimiento como las vías más adecuadas para obtener el voto, por la vía de la propuesta y la razón, a respetar al contrincante, a promover y practicar todas y cada una de las reglas del juego y los principios democráticos”, dijo.

Lule Ortega apeló a la disposición de los partidos, precandidatos y candidatos para competir civilizadamente y con un compromiso absoluto de respeto a las reglas que garanticen una contienda equitativa.

Además de esa misma disposición “de todos los actores políticos para que en las campañas se ponga énfasis en las ideas y en las propuestas, haciendo a un lado toda forma de descalificación al adversario político”.

Así como la disposición del derrotado “a reconocer el triunfo del contrincante y levantar la mano al candidato ganador; pero a su vez, la de reconocer lo valioso de las propuestas de quien no sea favorecido por la voluntad ciudadana, respetando su condición de minoría y llevando su voz a los espacios de representación popular… recordar que en democracia se gana y se pierde, pero no hay ganadores absolutos ni perdedores absolutos, ninguna fuerza política gana todo ni pierde todo; no hay ganadores ni perdedores de ahora y para siempre, pues los perdedores de hoy pueden ser los ganadores del mañana si postulan propuestas generosas y convincentes para la ciudadanía. Lo importante es que todos los aquí presentes hagamos respetar la voluntad ciudadana del ahora”.

La visión del presidente del Consejo Local del INE fue respalda por consejeros como Edith Salazar de Gante, Juan Carlos Rivas y Gustavo Alberto González, entre otros, quienes destacaron que es necesario evitar la confrontación y priorizar la propuesta electoral, máxime cuando la ciudadanía está en desencanto y no solo por el gobierno en turno, sino por la pérdida y muerte de familiares, así como el cierre de plazas laborales por la pandemia.

En este sentido, los representantes de los partidos como el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Fuerza Social por México, admitieron que este proceso “no necesita de intromisiones ajenas a los actores”, como tampoco de la confrontación “que aumenta la división entre la sociedad”, por lo que aseguraron que actuarán con apego a la legalidad.

En el mismo tenor, el representante del PRD ante el INE, Domingo Calzada Sánchez sostuvo que este proceso, con su complejidad, pone a prueba el sistema de partidos, por lo que pidió al INE subsanar las deficiencias de coordinación que en 2016 tuvo con el ITE.

Sin embargo, el representante de Morena, José Luis Ángeles Roldán sostuvo que todos los partidos, lejos de las buenas intenciones y hasta los pactos de civilidad a los que convocan a signar, deberían ajustar sus actos a la legalidad, porque “en todos los inicios de procesos son puras buenas intenciones, y al final se dan hasta con la cubeta”.

Después, en conferencia de prensa, Lule Ortega reiteró que el proceso electoral concurrente será “muy demandante”, porque pondrá a prueba la coordinación entre las instituciones federales y locales en la materia, para lograr una adecuada organización de las elecciones de diputados federales, así como la totalidad de los cargos estatales.

En conferencia de prensa virtual, reiteró: “nuestro máximo reto primeramente es consolidar, fuera del asunto de la pandemia, una coordinación que permita una adecuada organización de la elección en Tlaxcala (…) en el contexto actual político nacional es importante, pues permitirá elegir nuevamente la Cámara de Diputados y ver cómo se equilibran los poderes en el ámbito de la Federación, en lo local será una elección muy demandante para trabajar de la mano entre el INE y el ITE”.