INE emite convocatoria para elegir a consejeros del ITE; buscan a los sustitutos de Periañez y Aldave

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria para la designación de dos personas que ocuparán las vacantes que deberán dejar los consejeros Erika Periañez Rodríguez y Edgar Alfonso Aldave Aguilar en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Este miércoles, el pleno del dicho órgano electoral dictó las reglas y plazos para realizar esta designación, que inicia este 27 de marzo con el periodo de registro los formatos y la documentación de los aspirantes, y concluirá con la designación de los nuevos funcionarios a más tardar el 31 de octubre de este año.

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes a ocupar esas posiciones deben tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener inscripción en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; contar con más de 30 años de edad, cumplidos al día de la designación; poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura; gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Además, entre otros aspectos, deberán ser originarios de la entidad federativa o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses; no haber tenido registro a una candidatura ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación; no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni cargo en una subsecretaría u oficialía mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno, entre otros.

En cuanto a los tiempos y plazos de las diversas etapas, los consejeros determinaron que el proceso de registro se hará de manera remota, de ahí que los interesados deberán “cargar los formatos y la documentación requerida”, dentro del periodo comprendido del 27 de marzo al 15 de abril y con base en esa información, a más tardar el 6 de mayo realizarán la publicación de lista de personas aspirantes que cumplen con todos los requisitos legales.

El 17 de mayo, los consejeros realizarán la aplicación de un examen de conocimiento de las personas aspirantes, quedando pendiente la hora de dicha evaluación y el 26 de mayo darán a conocer los resultados de dichas evaluaciones. “La aplicación y evaluación del examen de conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y tiene como objetivo evaluar las habilidades transversales de lenguaje y comunicación, las competencias básicas (matemáticas) y los conocimientos político–electorales de las personas aspirantes”.

Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del INE, a más tardar el 26 de mayo y pasarán las 17 aspirante mujeres e igual número de hombres que obtengan la mejor calificación, “siempre y cuando esta sea igual o mayor a seis”.

Ellos deberán participar en el proceso de aplicación de un ensayo, el cual estará a cargo de El Colegio de México (Colmex), mismo que se realizará el 14 de junio y los resultados del mismo serán dados a conocer, a más tardar, el día 1 de agosto venidero.

Quienes hayan llegado hasta esta etapa, serán sujetos a una prueba de competencias gerenciales, la cual estará a cargo de la Unidad de Evaluación Psicológica Iztacala de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UEPI–UNAM), la cual se efectuará el próximo 16 de agosto y los resultados de ésta serán dados a conocer el día 25 de agosto.

Las personas que resulten idóneas serán entrevistadas y evaluarán su experiencia y currículo, y resultado de dicho ejercicio, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General del INE una sola lista con los nombres de la totalidad de las y los candidatos para ocupar todas las vacantes, “en la que se garantizará la paridad de género para que de esta se designe a quienes ocuparán los cargos”.

Con toda esa información, el Consejo General del INE designará, a más tardar el 31 de octubre del año 2025, a las consejerías electorales que ocuparán el cargo por un periodo de siete años en el ITE.

Recordar que el 31 de octubre de este año concluyen su periodo de siete años como consejeros Erika Periañez Rodríguez y Edgar Alfonso Aldave Aguilar, quienes en el año 2018 asumieron el cargo ocupando las vacantes que dejaron los exfuncionarios Yareli Álvarez Meza y Raymundo Amador García.