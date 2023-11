INE designó y ratificó a integrantes de los tres consejos distritales para el proceso electoral federal

Por unanimidad de votos, el pleno del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) designó y ratificó en el cargo a las 36 personas que fungirán como integrantes, propietarios y suplentes, de los tres consejos distritales que funcionarán para el proceso electoral federal 2023-2024, así como los extraordinarios que se deriven y en su caso, para el Proceso Electoral 2026-2027.

Aunque la resolución del Consejo Local del INE fue objetada por Morena, al asegurar que la nueva consejera distrital 02, Claudia Corona Rodríguez y la suplente Janeth Rivas Solís, eran personas militantes del PRD, el presidente de este órgano, Jesús Lule Ortega aseguró que “de una revisión exhaustiva” no encontraron ningún indicio de ello.

“Eso no se pudo comprobar, porque solo fue el dicho, pero no aportan pruebas y nos dimos a la tarea de revisar el padrón de los partidos para ver si eso era veraz, cosa que no se pudo constatar, ya que no se encontró ningún registro que coincidirá con las dos ciudadanas, pero a mayor abundamiento hay que señalar que el propio procedimiento establece la revisión previa de los expedientes y en ningún sentido se encontró algún impedimento”, explicó Lule Ortega.

Además, enfatizó que existen criterios emanados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los que establecen que la no militancia partidista sea un requisito exigible para ocupar el cargo de consejería, “por lo que no se puede restringir su participación por tal motivo, pero no obstante, en el análisis de las propuestas tratamos por todos los medios que no estuvieran vinculadas o fueran militantes partidistas, lo cual se ha señalado al haber revisado sin encontrar ninguna coincidencia”.

A dicha postura se sumaron los diversos consejeros como Edith Salazar, Juan Carlos Rivas, Ismael Cuapio, entre otros, quienes aseguraron que en el proceso de designación de los nuevos funcionarios o la ratificación de otros, cuidaron el cumplimiento de los principios rectores de la actividad electoral.

Además, puntualizaron, en el resolutivo, que el Consejo Local del INE, solicitó a las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos, su apoyo para realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de inscripción en la lista nominal, la vigencia de la credencial para votar, y sobre su registro como candidato, candidata, o dirigente partidista en los tres años anteriores a la elección, según fuera el caso.

“Esta información fue entregada a los y las Consejeras Electorales del Consejo Local para que sea parte del análisis en la toma de decisiones; bajo ningún motivo las áreas del Instituto o las juntas ejecutivas local y distritales, eliminaron aspirantes en caso de aparecer en las verificaciones señaladas”.

Con ello, realizaron los nombramientos y el consejo distrital 01, con cabecera en Apizaco, quedó conformado por María Sandra Rojas Hernández, Sergio Enríquez Ugarte, Francisco Javier Rodríguez Batani, Jorge Nava Pérez, Elodia Martínez Carranza y Lucero Ivonne Peña Jiménez, como propietarias y por Rosario Aguilar Macías, Alejandro González Chávez, Miguel Ángel González Martínez, José Alberto Molina Romano, Martha Barrera Hernández y Susana Manzano Sánchez como suplentes.

En el caso del distrito 02, con cabecera en Tlaxcala, la representación del INE quedó conformada de la siguiente manera: Lino Huerta Ramírez, Erick Rivera Elizalde, Jovita Pérez Juárez, Ana Bertha Castellanos Salazar, Claudia Corona Rodríguez y José Nezahualcóyotl Cote Ochoa como propietarios, así como por los suplentes, Ángel Magdiel Benítez Pérez, Juan Carlos Corona Pérez, Yaneth Rivas Solís, Brenda Janeth Sánchez Cabrera, María Irina Pérez Saucedo y Marco Antonio Polvo Caloch.

Mientras que el distrito 03 de Zacatelco quedó integrado por Lizeth Gloria Xochicale Martínez, Eliud Saavedra Angoa, Ana Villegas Morales, Judith Tlalmis Telpalo, Carlos Tzompa Portillo y Domingo Flores Pérez como propietarios y como suplentes quedaron María Teresa Juárez Reyes, Jimmy Ixtlapale Juárez, Lizeth Tapia Xichipiltecatl, Norma Lidia Moreno Peña, Miguel Ángel Martínez Robledo y Emilio Flores Barranco.

Todos ellos, fungirán como consejeros para los procesos electorales extraordinarios que se deriven del Proceso Electoral respectivo, así como en los correspondientes procesos de participación ciudadana en los que intervenga el Instituto Nacional Electoral.

En su designación, explicaron, fueron tomados en cuenta diversos aspectos, además del cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para el cargo como son paridad de género; pluralidad cultural de la entidad; participación comunitaria o ciudadana; prestigio público y profesional; compromiso democrático, y desde luego, conocimiento de la materia electoral.

Además, puntualizaron que en caso de generarse vacantes de forma posterior, ya sea por ausencia definitiva, renuncia, fallecimiento u otras causas supervinientes de la persona designada como propietaria de una fórmula de consejería distrital o cuando dicha consejería propietaria incurra en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, quien presida el Consejo Distrital notificará de ello a la Secretaría del Consejo Local dentro de las 48 horas siguientes, para que ésta lo haga del conocimiento de la Presidencia, y de los y las Consejeras Electorales del Consejo Local.