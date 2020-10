Designa y ratifica INE a consejeros electorales para Tlaxcala

El pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a tres nuevos consejeros y ratificó a otros nueve funcionarios, para integrar el Consejo Local de este organismo que funcionará en Tlaxcala para el proceso electoral federal 2020-2021.

Este miércoles, en sesión de pleno, los consejeros nacionales dieron cumplimiento a los establecido en el artículo 44, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que es atribución del Consejo General, designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los consejeros y consejeras electorales del propio consejo, a las y los consejeros electorales de los consejos locales.

Aunque el plazo para dar cumplimiento a esta norma se desplazó casi por un mes, ello por la pandemia, los consejeros recordaron que en el caso de Tlaxcala se dieron tres vacantes, dos generadas por la conclusión del periodo de un titular y una suplente, y una más, por la renuncia de otro ex funcionario.

Con ello, los consejeros del INE designaron a Gustavo Alberto González Guerrero como propietario, así como a José Carlos Gutiérrez Carrillo y a Lidia Vázquez Morales, como suplentes de otras dos fórmulas, para los dos próximos procesos electorales.

En tanto, ratificaron en el cargo a Erick Nava Pérez, Marbel Juárez Zacapa, Arselia Chama Morales, Ismael Cuapio Rodríguez, Alejandra Portillo Portillo, Jovita Pérez Juárez, Juan Carlos Rivas González, Felipe Macías Cortez y a Salazar de Gante.

Ellos, de acuerdo con el resolutivo de los consejeros, cumplieron con los requisitos de ser mexicanas o mexicanos y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; tener residencia de dos años en Tlaxcala; contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, así como, no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

Además, ellos demostraron no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Ahora corresponderá al Vocal Ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, convocar a sesión del organismo para que asuman sus funciones correspondientes.