INE concursa 11 vacantes de consejerías distritales para el proceso electoral federal

Por acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, desde el pasado 1 de noviembre fueron puestas a concurso 11 plazas de consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales, de las cuales tres son de propietarios y ocho de suplentes, mismas que deberán ser cubiertas con base en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.

De acuerdo con la convocatoria respectiva, en el distrito 01, cuya cabecera es el municipio de Apizaco, están vacantes las consejerías propietarias de las fórmulas 3 y 6, así como las consejerías suplentes de las fórmulas 1, 2, 3, 4 y 6.

En tanto, en el distrito 02, con sede en la capital del estado, deberá ser seleccionada la consejería propietaria de la fórmula 1 y las consejerías suplentes de las fórmulas 1 y 6, también dirigidas al sexo masculino.

Además, en el distrito 03, asentado en el municipio de Zacatelco, está vacante una plaza de suplente de la fórmula 1.

Las y los aspirantes a consejera o consejero electoral tienen hasta el 15 de noviembre para efectuar su inscripción –a título personal– ante alguna de las sedes distritales del INE en la entidad, en un horario de 9 a 16 horas, de lunes a viernes.

Las propuestas se acompañarán de un formato de solicitud de inscripción –disponible en la página de internet del Instituto: https://www.ine.mx– que deberá ser entregado impreso para su registro.

Entre los requisitos legales que se piden para poder ocupar una vacante de consejera y consejero está el ser mexicana o mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar vigente; tener residencia de dos años en la entidad federativa en la que se pretende participar y contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones.

Además, la o el aspirante no deberán haber sido registrada o registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no contar con impedimento legal o incompatibilidad para cumplir con los requisitos señalados en la ley; gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Los documentos, como la solicitud de inscripción, declaración bajo protesta de decir verdad con Formato 3 de 3; en su caso, declaratoria de autoadscripción a grupo en situación de discriminación, currículum, acta de nacimiento y Credencial para Votar vigente, entre otros, deberán presentarse en original en las tres oficinas distritales para su revisión y digitalización.

Tras el proceso de selección que incluye diversas etapas, entre las que destacan la de difusión de la convocatoria del 1 al 10 de noviembre; la revisión de expedientes por parte de consejeras y consejeros electorales locales, del 16 al 18 de noviembre de 2023, y por parte de los partidos políticos acreditados ante el INE en la entidad a más tardar el 17 de noviembre del presente; la integración de propuestas definitivas el 18 de noviembre, por las y los consejeros locales y, el 20 de noviembre próximo, el Consejo Local del INE en el estado de Tlaxcala emitirá el acuerdo de designación y en su caso de ratificaciones procedentes.