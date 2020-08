INE abre convocatoria para seleccionar integrantes del Consejo Local

Las vacantes de una consejería propietaria y dos suplentes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala para los procesos electorales federales 2020–2021 y 2023–2024, han sido puestas a concurso por el Consejo General, dando cumplimiento al artículo 44, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Desde el pasado 3 de agosto dio inicio la etapa de recepción de solicitudes y remisión de expedientes a través del correo electrónico [email protected], misma que concluirá el próximo 17 de este mismo mes y en la cual la Junta Local Ejecutiva compilará las solicitudes de inscripción de las y los aspirantes a ocupar los cargos disponibles.

De acuerdo con el listado de vacantes del INE, en Tlaxcala deberá nombrarse al consejero propietario de la fórmula uno y una consejera suplente de la fórmula 6, cuyos titulares, de acuerdo con la ley, culminaron su periodo de encargo y no pueden ser ratificados para un periodo posterior; atendiendo el principio de paridad, estas plazas deben ser destinadas a los géneros masculino y femenino, respectivamente.

Una vacante más de suplente, correspondiente a la fórmula 3, está a concurso, luego de que durante el pasado proceso electoral el propietario renunciara y fuera ungido su suplente; atendiendo al mismo principio, debe ser ocupada por un hombre.

La convocatoria señala que las y los interesados podrán inscribirse a título personal o ser propuestos como aspirantes por organizaciones civiles, gubernamentales, académicas, sociales, entre otras, incluidos los que hayan participado como consejeros y consejeras electorales propietarios y/o suplentes en los consejos locales o distritales federales en anteriores elecciones, salvo quienes hubiesen participado en tres o más procesos electorales federales, de conformidad con el artículo 66, numeral 2 de la LGIPE.

Los requisitos legales que deberán cumplir las o los aspirantes son: ser mexicana o mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente; contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, así como no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

A los anteriores requisitos se añaden, el no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Son diversos los documentos que tendrán que presentarse por parte de los participantes, como acta de nacimiento, currículum, credencial para votar vigente y comprobante de domicilio oficial, en el que se haga constar la residencia en la entidad federativa y declaración bajo protesta de decir verdad de tener dos años o más residiendo en la entidad, entre otros que podrán consultarse en https://www.ine.mx/convocatoria-para-integrar-los-consejos-locales-durante-los-procesos-electorales-federales-2020-2021-y-2023-2024/.

Las propuestas de las y los ciudadanos para cubrir las vacantes de consejeras y consejeros electorales de los consejos locales de cada una de las entidades federativas presentadas por el consejero presidente y las y los consejeros electorales del INE, podrán conocerse en la sesión del Consejo General del instituto que se celebre a más tardar el 21 de octubre de 2020, luego de que haya concluido el procedimiento que involucra cuatro etapas.

Se tiene previsto que los consejeros y consejera del Consejo Local de INE entren en funciones el próximo 3 de noviembre, fecha en que serán instalados los Consejos Locales para el Proceso Electoral Federal 2020–2021.