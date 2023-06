INE abre convocatoria para ocupar dos consejerías locales en Tlaxcala

Del 6 de junio al 4 de julio del presente año, las y los ciudadanos tlaxcaltecas podrán presentar solicitudes de inscripción como aspirante a ocupar alguna de las dos plazas vacantes de consejero o consejera electoral –una de propietario o propietaria y otra de suplente– del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, para el Proceso Electoral Federal 2023–2024.

La convocatoria, aprobada por el Consejo General del INE, indica que en el periodo señalado serán recibirán las solicitudes de inscripción como aspirante a consejero o consejera electoral y que ésta deberá hacerse a título personal en la Junta Local Ejecutiva correspondiente, acorde con el listado de vacantes disponible en la página de internet del instituto: https://www.ine.mx.

Los requisitos marcados en la invitación pública, cuya difusión comenzó a realizarse a partir del 5 de junio en las redes sociales de la delegación estatal del INE, indican que las y los aspirantes deberán: ser mexicanas o mexicanos y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; estar inscritos o inscritas en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar vigente; tener residencia de dos años en la entidad federativa en la que se pretende participar y contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, por mencionar algunos.

Además, quien se interese en formar parte del máximo órgano de decisión del INE en la entidad, no deberá haber sido registrado o registrada como candidato o candidata a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no deberá ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; no deberá contar con impedimento legal o incompatibilidad para cumplir con los requisitos señalados en la ley, gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial, por ejemplo.

El mismo documento establece que, además de contar con Credencial para Votar vigente, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, la o el postulante deberá cumplir, entre otros criterios documentales, con la presentación de la solicitud de inscripción; declaración bajo protesta de decir verdad con Formato 3 de 3, documentos disponibles en la página de internet del instituto, así como con una carta de exposición de motivos que contenga un escrito de tres cuartillas como máximo, en la que exprese las razones por las que aspira a ser designado y exponga a su juicio cuál es el sentido de la participación de un consejero electoral en su consejo y cuáles serán las funciones que debe desempeñar y los logros que desea alcanzar.

Para obtener más información sobre las bases de la convocatoria, las y los ciudadanos pueden ingresar directamente a la página del INE México, acudir a las redes sociales de la delegación estatal o el chat de éstas, y, de igual forma, comunicarse a los números telefónicos: 8004332000 o 246 46 25299.