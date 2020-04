Industria SEBN se ubica entre empresas ejemplo del país por cumplir medidas sanitarias

La industria Se Bordnetze México (SEBN), que opera en el municipio de Acuamanala, se ubicó entre las empresas del país con comportamiento ejemplar en el cumplimiento de las medidas sanitarias por el Covid–19, con base en un reporte dado a conocer este lunes por el gobierno federal.

En el informe “Quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias”, se detalla que SEBN es una industria dedicada a la elaboración de arnés eléctrico automotriz con 2 mil 895 trabajadores y cerró actividades en cumplimiento de las medidas sanitarias por Covid–19.

La planta sólo continúa operaciones con 23 trabajadores que fabrican una pieza para la construcción de respiradores que donará la empresa Volkswagen.

A través del operativo de inspecciones federales del trabajo en el marco de la emergencia Covid–19, el gobierno dio a conocer que el 87 por ciento de las empresas sí cumplen con las acciones extraordinarias ordenadas por las autoridades de salud para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS–CoV2 y el 13 por ciento no cumple.

Los resultados del operativo arrojaron que el 50 por ciento de las empresas ya se encontraba cerrado al hacer la visita, al 20 por ciento se le exhortó al cierre y accedió, el 17 por ciento no realizaba alguna actividad esencial y 13 por ciento se negaba a cerrar en el país.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre fueron en 26 por ciento de la industria automotriz, 17 por ciento de la industria textil, 15 por ciento de comercio de productos no esenciales, 11 por ciento de la industria del calzado, tabacalera y construcción, 8 por ciento de la industria maderera, 4 por ciento de centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, 4 por ciento empresas de fabricación de productos plásticos no esenciales, 4 por ciento empresas de fabricación de productos metálicos no esenciales, 3 por ciento de la industria de celulosa y papel, 3 por ciento de la industria metalúrgica no esencial y 3 por ciento de manufactura de productos electrónicos no esenciales.

El 23 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentra en los municipios más afectados por la pandemia de Covid–19.

En Tlaxcala se han visitado empresas con actividades esenciales y no esenciales. En el caso de las primeras se ha corroborado que cumplen con las medidas sanitarias del sector salud y en las segundas están aceptando suspender actividades.

Cabe destacar que algunas empresas ya habían cerrado de manera voluntaria desde que se publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de marzo pasado.