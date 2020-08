Industria de la construcción no ha tenido el repunte esperado en Tlaxcala: CMIC

El presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Hugo Cano Martínez señaló que este sector no ha tenido el repunte que se esperaba en Tlaxcala, después de que fue catalogado como actividad esencial ante la emergencia sanitaria de Covid–19 por el gobierno federal y el anuncio del Programa Estatal Emergente de Obra Pública para reactivar y crear empleos que hizo el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez el pasado 22 de abril.

Además, el pasado 16 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira por Tlaxcala, anunció una inversión de 500 millones de pesos que se destinará a obras de mejoramiento urbano en los municipios, así como para acciones de ampliación y construcción de viviendas

Respecto del anuncio de Marco Mena, el dirigente de la CMIC expuso que hubo reuniones para reactivar la economía del estado a través del desarrollo de infraestructura y en la última sesión se acordó que el mandatario iba a convocar para establecer los mecanismos bajo los cuales se ejercerían los recursos.

Sin embargo, “seguimos esperando la convocatoria porque no se ha hecho y suponemos que no hay los recursos asignados para tal efecto que se habían programado […] seguimos guardando el debido respeto a los tiempos de la autoridad y en cuanto nos lo indique estamos con toda la intención de participar en la ejecución de la infraestructura para reactivar la economía del estado”.

Agregó que el gobierno estatal ha lanzado licitaciones sobre proyectos que ya estaban anunciados antes del tema de la pandemia, por lo que “suponemos que ese recurso ya estaba etiquetado y no forma parte del programa de reactivación económica”.

Respecto de la inversión de 500 millones de pesos anunciada por Andrés Manuel López Obrador, dijo que los empresarios de este sector también están a la espera de conocer cuáles serían las reglas de operación para aplicar ese dinero.

Por factores como los anteriormente citados, Hugo Cano calificó de malo lo que va del año 2020 en términos de infraestructura en Tlaxcala, aunque los empresarios aún guardan la esperanza de que el Programa Estatal Emergente de Obra Pública detone de manera fuerte y cambie los resultados de la reactivación económica local.

Empero, observó que de aplicarse dicho programa se enfrentaría el problema del tiempo para ejecutar los trabajos.

“Estamos en la segunda quincena de agosto y la reunión no se da, ya quedan muy pocos meses o días para ejercer los recursos, sabemos que los recursos presupuestales son rigurosamente de un año. En caso de que haya este tema de reactivación económica, tenemos que ejercerlos en tres meses, es tiempo muy corto, si no es que menos, pues se tienen que hacer las licitaciones públicas, las convocatorias para las juntas de aclaraciones, visita a los lugares de trabajo, aperturas y evaluación de aperturas, todo eso lleva tiempo, entonces contamos con dos meses para ejercer los recursos que aún no sabemos si se van a ejercer para reactivar el tema económico como lo anunció el gobernador”, puntualizó.