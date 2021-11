Por incremento de delitos, necesaria la comparecencia de titular de la SSC: Cambrón

Tras considerar que no hay estrategia para reducir los índices de inseguridad en Tlaxcala, el coordinador de la bancada del PRD del Congreso local, Juan Manuel Cambrón Soria oficializó la solicitud de comparecencia, ante el pleno del Poder Legislativo, del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Alfredo Álvarez Valenzuela, a fin de que informe y de cuenta de las acciones emprendidas y por hacer para contener estas condiciones.

En la sesión ordinaria de este jueves, el legislador aseguró que ante la percepción y los hechos que dan cuenta del incremento de hechos delictivos en la entidad, el Congreso del estado tiene la responsabilidad, como representantes del pueblo, de conocer y evaluar las acciones gubernamentales puestas en marcha para frenar estas condiciones.

Puntualizó que “con datos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a agosto del 2021, en Tlaxcala se han cometido los siguientes delitos de mayor impacto: mil 972 robos en sus diferentes modalidades, que van desde asalto a mano armada, a transportes y casa habitación a robo simple; 221 lesiones; 133 delitos relacionados con el narcomenudeo; 96 homicidios; 8 feminicidios; 9 secuestros y 17 violaciones”.

Y, “aunque aún no hay datos oficiales actualizados de los meses de septiembre y octubre, diversos medios de comunicación han documentado en dos meses, siete homicidios, cuatro feminicidios, siete hallazgos de cadáveres, tres ejecuciones y 16 robos en sus diversas modalidades, lo anterior, sin contar con aquellos hechos que no son denunciados, porque las víctimas no se atreven a dar parte a las autoridades. Además, hay otros delitos como el de trata de personas, que solo queda en meras declaraciones para su erradicación”.

El perredista consideró que esas cifras ubican a Tlaxcala, “en un marco preocupante, que nos coloca en la antesala de un proceso de descomposición institucional y de degradación social, que aún estamos a tiempo de detener y evitar”, y que si bien no hay un clima de inseguridad comparado con otras estado, “también lo es que dichas entidades comenzaron en un punto la escalada, y el común denominador fue el desinterés político, la desatención de las instituciones y la normalización de la violencia en la vida cotidiana de sus pueblos”.

Por ello, propuso al pleno del Congreso local un punto de acuerdo por el cual le soliciten a la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, a efecto de exponer, explicar y contestar las inquietudes respecto del programa estatal de seguridad pública o los avances en la formulación de éste, así como la situación real de la comisión de delitos y lo que se ha hecho para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos en el estado de Tlaxcala.

El legislador enfatizó que la propuesta de comparecencia es con el carácter institucional, por lo que adelantó que ésta no deberá servir “para denostar al funcionario ni al gobierno estatal, sino para contar con las bases concretas y de análisis para que este Congreso del estado coadyuve, en la medida también de sus atribuciones, en impulsar el programa de seguridad pública en Tlaxcala que la Ley de Seguridad Pública del Estado y sus Municipios ordena debe tenerse”.

Más tarde, en conferencia de prensa, el perredista consideró que, a más de 60 días del inicio de la presente administración, parece que “no hay estrategia gubernamental en materia de seguridad”, por lo que confió en que no exista impedimento algo de las bancadas mayoritarias ni del gobierno estatal para que se concrete esa comparecencia.