Inconformes de Totolac se manifiestan en el Congreso; exigen suministro de agua potable

Molestos porque su autoridad cortó el suministro del servicio de agua potable, como medida de presión para municipalizar el servicio, un grupo de pobladores de la comunidad de Acxotla del Río, perteneciente al municipio de Totolac, se manifestaron, con el cierre de calles, en las inmediaciones del Poder Legislativo local.

De acuerdo con Adán Ramírez Cuapio, uno de los inconformes, desde hace 15 días, el presidente de comunidad, Luis Nava, tomó esa drástica decisión de suspender el servicio; para ello, argumentó falta de pago de algunos vecinos.

Incluso, lamentaron que su presidente de comunidad haya entregado el servicio del agua potable al municipio “a cambio de una botella de licor”.

“Lo mismo hizo con el mercado de ropa que se instala los días lunes, para no cansarse y estar cobrando en los puestos, aceptó que sea el municipio el que obtenga esas ganancias”, reprocharon.

Por ello, afirmaron que no permitirán que el presidente de comunidad entregue los pocos recursos que entran a la comunidad.

Sin embargo, ante la falta de respuesta, los inconformes cerraron por algunas horas las calles aledañas al edificio que alberga el Congreso local, provocando caos vial sobre las calles Primero de Mayo y Miguel de Lardizábal; además de que insisten en que su autoridad municipal de marcha atrás en la creación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Totolac.

Esta exigencia fue respaldada por el diputado de Morena, Jesús Rolando Pérez Saavedra, quien en la sesión ordinaria de este martes pidió a la Secretaría Parlamentaria no enviar al Ejecutivo estatal el decreto que aprobó el Congreso del estado de Tlaxcala el pasado 12 de noviembre.

“El primero de diciembre del año en curso fui informado por parte de la Secretaría Parlamentaria que el dictamen de mérito aún no se envía al Ejecutivo. A efecto de no lesionar los derechos de algunos de los habitantes de Totolac solicitó a la mesa directiva de este Congreso y a la Secretaría Parlamentaria que no envíe al Ejecutivo del estado, el decreto por el cual se autoriza a ese ayuntamiento para crear el organismo público descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Totolac”.