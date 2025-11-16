Incluir al amaranto en las políticas públicas para darle valor agregado, pide Comisariado Ejidal de Cuapiaxtla a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Debido a que Cuapiaxtla ocupa el primer lugar del país en producción de amaranto, Efrén López Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de este lugar, demandó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) federal, la integración de este cereal en las políticas públicas dirigidas al sector primario para darle un valor agregado.

- Anuncio -

El pasado martes 11 de este mes de noviembre, entregó esta petición por escrito ante la Dirección de Control de Gestión de la oficina del titular de esta dependencia, Julio Berdegué Sacristán, en la Ciudad de México.

En el documento, subraya que los campesinos del municipio de Cuapiaxtla “estamos demostrando ser los mejores productores de amaranto y maíz nativo, pero estamos ante la injusticia por los precios de nuestras semillas”.

Expone que una de las soluciones a esta situación es el incremento al precio de garantía del maíz y que el amaranto sea incorporado a las políticas públicas en favor del campo mexicano, tanto federales como estatales, particularmente las que están enfocadas a la mecanización de la siembra, de la cosecha, de la venta y/o de la industrialización, a fin de darle un valor agregado a este cultivo.

- Advertisement -

También puedes ver: Emergencia por reducción de 50% en número de ejidatarios y tierras de cultivo en Cuapiaxtla: Barrales; Podebis debe incluir a campesinos locales, pide

Subraya que ya hay antecedentes de oficios entregados en la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República, de fechas 19 de noviembre de 2024, 12 de septiembre de 2025 y 10 de octubre de 2025 por parte de José Perfecto Barrales Domínguez, productor de amaranto en la región y expresidente del Sistema Producto Amaranto en el estado.

Puntualiza que como municipio Cuapiaxtla ocupa a nivel nacional el primer lugar en la producción de amaranto en aproximadamente mil 500 hectáreas que son sembradas y de las que son obtenidas alrededor de dos mil 500 toneladas.

- Advertisement -

Cita que el pasado viernes 31 de octubre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que una de las soluciones para brindar apoyo a los productores de maíz, es la de dar valor agregado al maíz, a través de su transformación en harinas para elaborar tortillas y otros productos.

Menciona que Alimentación para el Bienestar ha incluido al café, al cacao y a la miel, por lo que demanda que también lo sea el amaranto, con la finalidad de comercializarlo y distribuirlo en las 26 mil Tiendas del Bienestar, antes Diconsa.

Remarca que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Nacional de los Estados Unidos, de la mezcla de harinas de amaranto y maíz se obtiene “el mejor alimento del mundo de origen vegetal”.

Apunta que Cuapiaxtla tiene una infraestructura importante, como la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con la ingeniería en procesos agroalimentarios, por lo que considera que “están dadas las condiciones para construir un área de transformación para la industrialización del maíz-amaranto con campesinos, agricultores y productores de la zona oriente del estado de Tlaxcala”.

Indica que Cuapiaxtla colinda con el Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) que se instala en Huamantla y con el de San José Chiapa, Puebla, pero resalta que la vocación de esta región es la agricultura, “especialmente de amaranto”, de ahí que pide integrar a este municipio en el primero de estos con una agroindustria.

Leer más: Será un “hitazo” la producción de amaranto en 2026, asevera de la Peña; busca la SIA ubicar a Tlaxcala en primer lugar nacional