Incierta aún, la celebración del Carnaval de Tlaxcala 2022 por la pandemia de Covid-19: Martínez

El titular de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala (SC), Antonio Martínez Velázquez reconoció que aún no existe nada definido sobre la celebración del carnaval de este año, pues depende de las condiciones sanitarias por el Covid-19 y que lo apruebe el Consejo Estatal de Salud.

De acuerdo con el calendario, el Carnaval de Tlaxcala 2022 se celebraría el 1 de marzo próximo, por lo que aún queda casi un mes para que la incidencia de contagios de Covid-19, que ha ido al alza desde principios de este año, disminuya.

Si bien resaltó que esta festividad es un factor de cohesión social y genera derrama económica de hasta 5 millones de pesos, su celebración todavía es incierta. De no autorizarse sería el tercer año consecutivo en que los tlaxcaltecas dejarán de ejecutar los bailes que son propios de esta tradición.

“Algunas de las comunidades de Tlaxcala se organizan socialmente y políticamente en torno a eso, a las camadas, a la fiesta patronal, entonces sí ha sido un golpe no solo económico, sino simbólico a las familias tlaxcaltecas. Les pega que no haya carnaval”, aseveró el funcionario estatal en entrevista.

- Anuncio -

Agregó que desde el punto de vista de política cultural, las fiestas carnestolendas también fungen como escuelas de formación artística para menores y jóvenes, pues tienen que acudir a ensayos y participar en la preparación del festejo anual. “Es una actividad que organiza la sociedad y es un paliativo para las adiciones y para la descomposición del tejido social”.

Sin embargo, Martínez Velázquez reconoció que la celebración del Carnaval de Tlaxcala 2022 depende de las condiciones sanitarias en que se encuentre la entidad por la pandemia de Covid-19 y a que el Consejo Estatal de Salud considere que son propicias para que la aglomeración de personas que suele provocar los bailes.

“Todavía no estamos en condiciones para emitir, desde el Consejo Estatal de Salud un dictamen sobre la realización del carnaval. La salud es lo más importante, pero en el caso de cultura es mi responsabilidad y he planteado al Consejo la importancia que tiene y para la economía, se está poniendo sobre la mesa eso, pero el criterio es la salud, y nos ajustaremos”.

Respecto de los apoyos que anualmente se dan a las camadas de huehues, el funcionario reveló que no se tiene contemplada una partida para este 2022, sin embargo, ya se han acercado alrededor de 300 agrupaciones a solicitarlo. Garantizó que no habrá problema de otorgar las ayudas si se aprueba la realización del carnaval.

“Como llevamos dos años sin carnaval, no se contempló, pero eso no es problema. El compromiso que tenemos con las agrupaciones, si es que se hace carnaval, habrá recursos para apoyarlos. Antes se hacía de manera económica y, me parece, que este año será en especie para las camadas”.