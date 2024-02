Incendios en rellenos sanitarios pueden ser provocados por motivos políticos: LCC

Ante el registro de un nuevo incendio en un relleno sanitario, ahora en el ubicado en Nanacamilpa la noche del pasado jueves 22 de febrero, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no descartó la posibilidad de que los siniestros puedan ser provocados por terceros con motivos políticos por el proceso electoral en marcha.

“Vienen temas políticos y se agudizan también muchos otros temas”, comentó la mandataria estatal, en entrevista colectiva.

Después de varias horas, personal de Protección Civil de Nanacamilpa y Calpulalpan, así como del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y pepenadores del relleno sanitario, lograron sofocar el fuego el pasado viernes.

Ante la pregunta de si existía la sospecha de que estos siniestros fueron provocados con fines políticos, Cuéllar Cisneros no descartó esta posibilidad y refirió que los procesos electorales agudizan este y otros asuntos.

De igual manera, refirió que los testimonios y opiniones de los pepenadores apuntan a que estos siniestros han sido provocados, pues “mucha gente quiere que se cierren, pueden ser parte de esa provocación”. Aunque comentó que no quiere arriesgarse a señalar un motivo en concreto, pues su prioridad es la concientización sobre el cuidado del medio ambiente y la prevención de complicaciones a la salud.

“Si es provocado, evitemos hacerlo. Que nos den la oportunidad, nosotros tenemos dos años y escasos meses de estar revisando este tema de manera permanente porque es un tema muy complejo”.

Al respecto, dio a conocer que su administración estuvo a punto de recibir denuncias por la situación irregular en la que se encuentran los rellenos sanitarios, por lo que enfocarán los esfuerzos a demostrar a las autoridades federales el trabajo para brindar una solución a la inmediatez posible.

No obstante, confió en que sea posible continuar con los trabajos para analizar la situación de los rellenos sanitarios, sobre los que reiteró que ya se encuentran en su etapa final, para encontrar una solución que garantice el bienestar de la población y la seguridad en la ruta que se tomará para atender esta problemática que tiene más de 20 años en la entidad.

Sobre si existían cámaras de vigilancia en estos espacios, señaló que no porque cuentan con vigilancia permanente y seguridad para mantener la paz en esta área, por lo que han decidido priorizar el emplear la tecnología para garantizar la tranquilidad de la población.

Respecto de las medidas a tomar para atender las problemáticas que surgen por la situación de los rellenos sanitarios, la titular del Ejecutivo local señaló que tiene interés en brindar una solución a los cuatro espacios que se encuentran en su etapa final. “Yo ya lo he venido comentando, es una bomba de tiempo estos rellenos”.

Comentó que su administración se encuentra en las licitaciones para que se realicen los estudios en los rellenos sanitarios, a fin de conocer su situación y determinar las acciones a emprender para brindar una solución a las problemáticas sociales y ambientales que acarrean; estudios que, como antes ha mencionado, cuesta millones de pesos llevarlos a cabo. “Es una inversión fuerte, pero ya estamos realizándola”.

Además, refirió que han analizado diferentes acciones de solución ante la posibilidad de llevar a cabo el cierre de los rellenos sanitarios para el manejo de los desechos que llegaban a estos sitios de disposición final. “Hay muchas maneras de hacerlo, pero eso dependerá de los estudios y yo no me puedo adelantar hasta no tener los estudios que nos digan exactamente lo que tenemos que hacer”.

En otro tema, destacó el logro de mantener a Tlaxcala como la entidad más segura a nivel nacional, lo que fue posible por la coordinación en las Mesas de Seguridad para discutir y analizar estrategias para mantener la paz en todos los ámbitos.

Por ello, comentó que, aunque la seguridad es responsabilidad de cada municipio, el gobierno del estado ha brindado acompañamiento y apoyo al proporcionar herramientas tecnológicas que refuerzan la atención en este ámbito, como es el caso de la construcción de 13 Centros de Control y Comando (C2) municipales.

En este sentido, adelantó que tienen la meta de alcanzar el 50 por ciento de cobertura en las Comunas para este año, a fin de que, al final de su administración, los 60 municipios de la entidad cuenten con su propio C2 equipados con tecnología de punta y conectados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

También, destacó el respaldo de las mujeres tlaxcaltecas para la creación de 238 redes del programa Mujeres Constructoras de Paz, con lo que se brinda mayor seguridad y confianza a este sector, así como el fomento de la participación ciudadana.

Ante lo que reiteró la invitación a la población de denunciar los ilícitos de los que sean víctimas para poder identificar las zonas de riesgo del estado y poder diseñar estrategias para brindar atención y reforzar la seguridad en estas áreas.

Acerca del homicidio de Jorge N., originario de Huamantla, y la demanda de sus familiares de que las investigaciones se lleven a cabo con transparencia, Cuéllar Cisneros aseguró que se trató de un evento lamentable al que se le dará total seguimiento para garantizar que haya justicia.

Sobre lo que añadió que identificaron que la intención de los criminales era que las autoridades no consiguieran encontrar el cuerpo de la víctima; no obstante, la pronta respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Ministerio Público evitó que esto ocurriera e, incluso, lograron identificar a los presuntos homicidas y detenerlos, sobre quienes continúa una investigación para que el crimen no quede impune.