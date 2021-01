Incendio provocado por quema agrícola se extendió a pirámide de Xochitécatl el sábado pasado

Un incendio provocado por quemas agrícolas estuvo a punto de llegar a la Pirámide de la Serpiente de la zona arqueológica de Xochitécatl el sábado pasado, sin embargo, la oportuna intervención de custodios y personal de vigilancia evitó que el fuego causara daños al vestigio prehispánico.

De acuerdo con la subdirectora de la Zona Arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl este tipo de incidentes son frecuentes en esta época del año en la que campesinos realizan quemas agrícolas para preparar sus tierras para el cultivo, sin embargo, pero esta ocasión el fuego casi llegó a la pirámide que se encuentra del lado sur del sitio prehispánico ubicado en el municipio de Natívitas.

La funcionaria del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descartó que los lugareños provoquen los incendios de manera dolosa, pero la situación se agrava porque no cuenta con personal ni con presupuesto para realizar líneas negras o brechas que eviten que las llamas lleguen al basamento.

Por ello, aprovechará la propuesta que le hizo un joven habitante de la comunidad de San Miguel del Milagro para sumarse a la construcción de brechas cortafuego para proteger el basamento, en tanto la Comisión Nacional Forestal (Conafor) envía personal para apoyar estas labores.

“El incidente fue en Xochitécatl, por la parte sur. El fuego no llegó por poquito al pie de la Pirámide de la Serpiente, provocado por los vientos y porque no había nadie que lo detuviera antes, pero los custodios y personal de vigilancia lograron pararlo, aunque después volvió a prender y se fue hacia Cacaxtla, pero se pudo apagar en una barranca que hay a mitad de camino”, recordó.

En estos trabajos también se sumó personal de Protección Civil del municipio de Natívitas.

“Por ese incendio fue que me contactó el joven de San Miguel del Milagro, para decirme que apoya para hacer la brecha en el basamento, voy a conseguir las herramientas pues una parte va a ser con machete y otra con desbrozadora, en lo que se organiza con la Conafor para realizar la línea negra para proteger la parte norte de Xochitécatl, que es donde se nos complica porque hay una cañada pronunciada”.

Gómez García refrendó el llamado que hace cada año en estas fechas para que los campesinos apaguen el fuego de sus quemas agrícolas. “Hemos pedido a los presidentes de comunidad que informen cuando va Conafor para que les den asesoría, pero caemos en lo de siempre, la ciudadanía de alrededor de la zona no hace caso, pero no creo que lo hagan porque les valga, sino porque no tienen información, no saben que se les puede ayudar”.