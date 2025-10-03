Inauguran Torre de Rectoría de la UATX, símbolo de conocimiento e innovación

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió como invitada especial a la entrega de la Torre de Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) a la comunidad universitaria, donde destacó el valor simbólico de la nueva infraestructura, al considerarla un edificio emblemático y reflejo del compromiso de la institución con el conocimiento, la justicia y la equidad social.

Autoridades estatales y universitarias coincidieron en que esta obra marcará un hito al coincidir con los 500 años de la fundación de la capital.

“Me enorgullece que en Tlaxcala contemos con una universidad que innova y mira al futuro con claridad”, expresó la mandataria, tras refrendar su disposición de trabajar de la mano con la máxima casa de estudios del estado.

En su mensaje, Cuéllar Cisneros reiteró que la educación seguirá siendo la vía para consolidar una sociedad más justa, humana e incluyente, y felicitó a la UATx por este nuevo logro académico y social.

“Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Tlaxcala por invitarme como testigo de la inauguración de esta obra que albergará aulas, auditorios y espacios de decisión universitaria”, destacó.

En su intervención, el rector de la UATx, Serafín Ortiz Ortiz, subrayó que la culminación de la Torre de Rectoría es resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria y del respaldo de los tres niveles de gobierno, así como del acompañamiento del Consejo Universitario y de diversos sectores sociales.

Adelantó que el siguiente paso será el equipamiento del inmueble, a través de un programa de donativos que permitirá consolidar este espacio como un símbolo del compromiso de la Universidad con el conocimiento y con la sociedad.

Asimismo, recordó que la expansión de la institución se refleja en sus nueve sedes distribuidas en el estado, con infraestructura de aulas, macroauditorios, laboratorios, espacios deportivos y culturales.

“La Torre de Rectoría, considerada la obra magna de nuestra institución, por su carácter emblemático, sostenible y multidimensional”, afirmó Ortiz Ortiz.

Previamente, el diputado local, exgobernador y exrector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz subrayó que la entrega de la Torre de Rectoría ocurre en un momento de gran trascendencia histórica para Tlaxcala, pues coincide con el inicio de los eventos conmemorativos por los 500 años de la fundación de Tlaxcala.

“No es casualidad que este acto se dé en este tiempo histórico. La puesta en marcha del uso de esta torre sintetiza los afanes de la comunidad universitaria para alcanzar mejores niveles de desarrollo, no solo en su infraestructura, sino en el cumplimiento de los objetivos que la sociedad tlaxcalteca le ha conferido a su universidad”, señaló.

Ortiz Ortiz destacó el valor arquitectónico del edificio, diseñado por Artián y Peredo: “Es una obra moderna y funcional que, sin duda, resolverá las necesidades de directivos, maestros, investigadores y estudiantes de la universidad, así como de quienes se forman en los programas de educación inicial, licenciatura y posgrado”.

La ceremonia concluyó con la develación de la placa de la Torre de Rectoría “Por la cultura a la Justicia Social”, como emblema del compromiso de la UATx con la sociedad tlaxcalteca.

Al evento asistieron funcionarios estatales, autoridades académicas de la UATx, coordinadores, exrectores, directores, consejeros y comunidad universitaria.