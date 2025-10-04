Inauguran Torre de Rectoría de la UATx, nueva sede universitaria cuenta con 55 metros de altura

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, entregó este viernes la Torre de Rectoría, un edificio que definió como “escultórico, radial y panóptico”, erigido para ser un espacio inteligente y sostenible que representará a la casa de estudios.

El evento marcó la culminación de la primera etapa de este proyecto denominado “Educa UATx: Torre de Rectoría”, cuya estructura de 12 niveles y más de 50 metros de altura se levanta como el inmueble universitario más imponente del estado.

Ortiz Ortiz destacó que esta obra es fruto del trabajo colectivo. “Nadie efectúa las cosas solo, agradezco el acompañamiento de la comunidad universitaria, de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de la sociedad civil. Este edificio es de todos”, expresó.

Previo a la entrega simbólica al Consejo Universitario, se inauguró el logo institucional colocado en la fachada principal y en el primer nivel se descubrieron las letras monumentales de Educación Inicial, programa que la UATx impulsa a nivel nacional.

Además realizaron la apertura del mirador en el nivel 12, donde se develó la frase “Por la justicia a la cultura social”. El rector explicó que este espacio estará abierto al público en general y permitirá contemplar no sólo la ciudad de Tlaxcala, sino la memoria histórica del territorio.

Durante su mensaje, Ortiz Ortiz subrayó que el edificio representa una visión académica integral. “La Universidad es un espacio del conocimiento científico, humanista y tecnológico, cuya producción repercute en la sociedad y en la construcción de un futuro más justo”, señaló.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros acompañó al rector en la ceremonia y en su intervención reconoció el papel de la UATx en el ámbito educativo nacional. “Tlaxcala se enorgullece de contar con una universidad que innova y coloca a la niñez en el corazón de su proyecto. La Torre de Rectoría será un símbolo del compromiso con el conocimiento y con la sociedad”, afirmó.

Cuéllar Cisneros insistió en que la obra entregada este viernes no sólo es un edificio universitario, sino un emblema de lo que se puede lograr con la unión de esfuerzos entre instituciones y sociedad. “Este es un proyecto que pertenece a Tlaxcala y que marcará el rumbo hacia una sociedad más justa e incluyente”, apuntó.

Por su parte, el exrector de dicha casa de estudios y presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local, Héctor Ortiz Ortiz, felicitó a la comunidad universitaria por haber hecho realidad la Torre. “Este edificio moderno y funcional no sólo servirá a los universitarios, también será parte del patrimonio histórico de nuestra entidad”, expresó.

Ortiz Ortiz subrayó que la nueva infraestructura permitirá avanzar en los objetivos que la sociedad le ha conferido a la universidad pública: “Es una muestra de que cuando se coordina el esfuerzo, se logran mejores niveles de desarrollo y se abren oportunidades para estudiantes, docentes e investigadores”.

El edificio, cimentado a 28 metros de profundidad y construido con concreto de alta resistencia, cuenta con dos elevadores habilitados y un auditorio semifijo en el primer nivel. Con esta entrega, la Universidad Autónoma de Tlaxcala no sólo suma un nuevo espacio físico, sino un referente arquitectónico que se enlaza con la identidad cultural de la entidad, al conectar simbólicamente con los cuatro señoríos originarios, los vestigios arqueológicos y los paisajes naturales que rodean a Tlaxcala.

Serafín Ortiz dijo que el proyecto es más que una construcción: “La Torre de Rectoría es la materialización del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades; es un legado que permanecerá al servicio de la educación y de la sociedad tlaxcalteca”.