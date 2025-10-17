Inauguran Segundo Encuentro de Productoras Agroindustriales en Apizaco

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el Segundo Encuentro de Productoras Agroindustriales que reunió a cientos de mujeres del campo tlaxcalteca en el parque Cuauhtémoc de Apizaco, donde entregó apoyos como aspersores y desgranadoras con la finalidad de fortalecer su trabajo.

En su mensaje, reconoció el esfuerzo, innovación y compromiso de las y los campesinos por fortalecer la economía del estado, a través de la transformación de los productos del campo: “Cada maíz, cada producto que nace de esta tierra, es un símbolo de orgullo tlaxcalteca; es una herencia que nos une y nos distingue”.

Cuéllar Cisneros destacó que el campo tlaxcalteca no solo es fuente de alimento, sino también de identidad y fortaleza para el estado. Por ello, su administración ha impulsado políticas públicas que dignifican al sector agroindustrial.

Precisó que se han invertido más de 14 millones de pesos en equipamiento, maquinaria y capacitación para más de 250 personas productoras, además de fortalecer los programas que benefician principalmente a las mujeres rurales.

“Hoy el 55 por ciento de nuestro padrón corresponde a mujeres, y eso me llena de orgullo, porque apoyar a una mujer es apoyar a toda una familia. Tlaxcala ocupa el segundo lugar nacional en apoyo a mujeres del campo, con más de 498 millones de pesos invertidos en beneficio de más de 100 mil mujeres”, afirmó la mandataria.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal, reconoció el compromiso de la mandataria con el desarrollo rural y el esfuerzo cotidiano que realizan las productoras por transformar los productos primarios en bienes de alto valor.

“Recibimos siempre las indicaciones de atender al campo con cercanía, eficiencia y resultados. Las mujeres productoras no están solas; cada acción de gobierno busca abrirles nuevas oportunidades de crecimiento y bienestar. Gracias al liderazgo de la gobernadora es que hemos obtenido buenos resultados”, sostuvo.

De la Peña Bernal resaltó que los programas estatales impulsan la participación juvenil, fomentan el relevo generacional y promueven la innovación en los procesos de producción. “Queremos que las nuevas generaciones se enamoren del campo, que vean en él una oportunidad de desarrollo y no un sacrificio”, abundó.

Ximena Bello Ortiz, joven productora de huevo, expresó su gratitud a nombre de las y los participantes: “Le doy mis más sinceras gracias a la Secretaría de Impulso Agropecuario y a la gobernadora Lorena Cuéllar por los apoyos que nos han brindado y por tomarnos en cuenta a los jóvenes productores”.

Acompañada del secretario, el alcalde de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, y demás asistentes, la gobernadora recorrió los stands donde mujeres y jóvenes expusieron sus productos agroindustriales y le dieron muestras de agradecimiento por los apoyos que han permitido dar valor agregado a sus cosechas.