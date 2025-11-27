Inauguran nuevas instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 03 de Apizaco

La renovación de la Jurisdicción Sanitaria número 03 de Apizaco incluyó una inversión integral que permitió pintar 3 mil 500 metros cuadrados, cambiar 180 metros de piso, adquirir un transformador de luz nuevo y colocar cinco equipos para mejorar la comunicación con los municipios, informó el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Rigoberto Zamudio Meneses, durante la inauguración de las nuevas instalaciones.

El funcionario agregó que también se equiparon oficinas con escritorios y computadoras nuevas, y se rehabilitaron los baños, además de crear una sala de capacitación para fortalecer la enseñanza dentro de la institución.

Durante el acto, la gobernadora explicó que este proyecto forma parte del esfuerzo estatal por dignificar la infraestructura de salud. Recordó que al asumir su mandato se encontró oficinas en condiciones críticas. “Yo ya conocía obviamente la Secretaría en aquel entonces de Salud que estaba en Chiautempan en un edificio horrible que daba pena, pagando muchísimo dinero en renta”, dijo.

La mandataria resaltó que la transformación comenzó con nuevas oficinas y continuó con obras como el nuevo Hospital General, “hemos hecho un giro total, 8 mil 500 nuevos equipos a la salud”, señaló.

Sobre la Jurisdicción 03, Cuéllar recordó su visita anterior al edificio viejo. “Me impactó muchísimo que en un escritorio trabajaban tres o cuatro personas… Era indignante ver a mis compañeros trabajar en esas condiciones”, expresó.

Por ello, celebró el salto de espacio y calidad. “De un espacio de 500 metros cuadrados nos pasamos a este lugar de 3 mil 500 metros cuadrados para que disfruten, para que trabajen”, afirmó.

Por su parte, Rigoberto Zamudio señaló que esta Jurisdicción atiende al segundo municipio más poblado del estado y necesitaba instalaciones acordes. “Es por ello que se requieren de instalaciones dignas del personal y se requiere de brindar personalidad a la institución”, comentó.

Zamudio detalló las mejoras realizadas: “Se pintaron 3 mil 500 metros cuadrados, se cambiaron 180 metros de piso, se compró un transformador de luz nuevo y se metieron cinco equipos nuevos para la comunicación con todos los municipios”.

Además, informó la compra de escritorios, computadoras nuevas y la rehabilitación de baños, junto con la creación de una sala de capacitación. “La enseñanza es algo digno que tenemos que seguir trabajando todos los días”, dijo.

Para cerrar, destacó el impacto directo en la atención. “Teníamos una Jurisdicción que únicamente contaba con 500 metros cuadrados de oficina. Aquí tenemos 3 mil 500 metros cuadrados. Eso es un cambio radical”, señaló.

