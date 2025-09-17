Miércoles, septiembre 17, 2025
Inauguran instalaciones de la Guardia Nacional en Teolocholco; gobernadora asiste como invitada especial

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió como invitada de honor a la inauguración de las nuevas instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional (GN), ubicadas en San Luis Teolocholco, espacio que fortalecerá la seguridad y la paz social en la entidad.

La mandataria, junto con el coordinador territorial de la región centro de la GN, José Martin Luna de la Luz, realizó el corte de listón inaugural y develó la placa conmemorativa, para posteriormente hacer un recorrido por las instalaciones.

Al conocer las diferentes áreas, Cuéllar Cisneros firmó la libreta de personas distinguidas, en donde expresó: “A la Guardia Nacional, mi gratitud por acompañarnos en este camino que hemos trabajado, buscando paz y logrando que seamos el estado con menos delitos a nivel nacional”.

Mientras que, en sus redes sociales, compartió la relevancia del evento: “¡Muy buenos días, Tlaxcala! Arrancamos la jornada con fuerza y mucha energía desde Teolocholco. Cada día es una oportunidad para seguir construyendo un estado más fuerte, más seguro y lleno de esperanza”.

En el acto protocolario, el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tlaxcala, Raúl Martínez González señaló que la apertura de este cuartel marca un antes y un después para la seguridad en el estado, y reafirma el compromiso que se tiene con cada familia tlaxcalteca.

Explicó que el complejo fue construido en un área de más de 40 mil metros cuadrados y cuenta con 27 áreas principales, entre ellas, comandancia, oficinas administrativas, dormitorios para 200 elementos, comedor, patio de honor y espacios verdes. Subrayó que el proyecto fue posible gracias al apoyo de la Asociación Civil Guillermo Rodríguez Mendieta, empresas privadas y los municipios de San Luis Teolocholco, Mazatecochco, Tenancingo, Tetlanohcan y San Pablo del Monte.

Martínez González destacó que estas instalaciones simbolizan confianza y cercanía con la ciudadanía. “La Guardia Nacional está aquí con la convicción de proteger, acompañar y construir junto con la gente un entorno de paz y seguridad”.

En el evento estuvieron la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán; los secretarios Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido; y de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo; así como el delegado de Bienestar, Carlos Luna Vázquez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador; el comandante del 17 Batallón de Guardia Nacional, Miguel Ángel García Morales y el alcalde Valentín Meléndez Tecuapacho, entre otras autoridades.

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Inicia construcción de barda perimetral en la Central de Abasto; invertirán 10 millones de pesos

Patricia Méndez -
El ayuntamiento de Puebla arrancó la construcción de una barda perimetral en la Central de Abasto, obra con un presupuesto de 10 millones de...

STyC alerta a la población sobre fraudes en ofertas de empleo en Tlaxcala

Dania Corona Muñoz -
La Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC) alertó a la población sobre la presencia de ofertas fraudulentas de empleo, principalmente difundidas en redes sociales,...

En 2025, cada 2 días ha habido un suicidio en Puebla: Ssa

Yadira Llaven Anzures -
En los primeros nueve meses de 2025, el estado de Puebla ha registrado un promedio de un suicidio cada dos días, con un total...

En Chicago, latinos temen incluso ir a la iglesia por las redadas migratorias

La Jornada -
Chicago. Francisco Arriaga ofrece una cena semanal en el sótano de una iglesia de Chicago, pero últimamente no pone muchas mesas porque los fieles...

Nueva demanda detalla abusos en centro de detención de migrantes en Texas

La Jornada -
McAllen. Nuevas revelaciones sobre las condiciones al interior de un centro de detención para familias migrantes en Texas han avivado las preocupaciones continuas de...

Sostiene la Presidenta que no habrá impunidad en trama sobre 'huachicol' fiscal

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de la integridad del almirante secretario de Marina, Raymundo Morales, destacando que las investigaciones...

