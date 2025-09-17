Inauguran instalaciones de la Guardia Nacional en Teolocholco; gobernadora asiste como invitada especial

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió como invitada de honor a la inauguración de las nuevas instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional (GN), ubicadas en San Luis Teolocholco, espacio que fortalecerá la seguridad y la paz social en la entidad.
La mandataria, junto con el coordinador territorial de la región centro de la GN, José Martin Luna de la Luz, realizó el corte de listón inaugural y develó la placa conmemorativa, para posteriormente hacer un recorrido por las instalaciones.
Al conocer las diferentes áreas, Cuéllar Cisneros firmó la libreta de personas distinguidas, en donde expresó: “A la Guardia Nacional, mi gratitud por acompañarnos en este camino que hemos trabajado, buscando paz y logrando que seamos el estado con menos delitos a nivel nacional”.
Mientras que, en sus redes sociales, compartió la relevancia del evento: “¡Muy buenos días, Tlaxcala! Arrancamos la jornada con fuerza y mucha energía desde Teolocholco. Cada día es una oportunidad para seguir construyendo un estado más fuerte, más seguro y lleno de esperanza”.
En el acto protocolario, el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tlaxcala, Raúl Martínez González señaló que la apertura de este cuartel marca un antes y un después para la seguridad en el estado, y reafirma el compromiso que se tiene con cada familia tlaxcalteca.
Explicó que el complejo fue construido en un área de más de 40 mil metros cuadrados y cuenta con 27 áreas principales, entre ellas, comandancia, oficinas administrativas, dormitorios para 200 elementos, comedor, patio de honor y espacios verdes. Subrayó que el proyecto fue posible gracias al apoyo de la Asociación Civil Guillermo Rodríguez Mendieta, empresas privadas y los municipios de San Luis Teolocholco, Mazatecochco, Tenancingo, Tetlanohcan y San Pablo del Monte.
Martínez González destacó que estas instalaciones simbolizan confianza y cercanía con la ciudadanía. “La Guardia Nacional está aquí con la convicción de proteger, acompañar y construir junto con la gente un entorno de paz y seguridad”.
En el evento estuvieron la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán; los secretarios Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido; y de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo; así como el delegado de Bienestar, Carlos Luna Vázquez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador; el comandante del 17 Batallón de Guardia Nacional, Miguel Ángel García Morales y el alcalde Valentín Meléndez Tecuapacho, entre otras autoridades.