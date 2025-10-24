Inauguran Expo “Hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad 2025”, vitrina para el talento y la producción local

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la inauguración de la Expo “Hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad 2025”, un evento que reafirma el compromiso del Gobierno del Estado por impulsar a empresarios, artesanos y comerciantes locales mediante espacios de promoción, capacitación y acompañamiento institucional.

“Queremos que nuestras y nuestros empresarios tengan nuevas oportunidades, nuevos espacios de venta, y que el gobierno los acompañe en cada paso. Detrás de cada negocio, hay una familia que merece vivir mejor. Por eso buscamos que esta Expo sea un motor de crecimiento y orgullo para las familias emprendedoras de la entidad”, subrayó la mandataria.

Enmarcada en las actividades de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, la gobernadora definió esta exposición como una “fiesta del orgullo tlaxcalteca”, y anunció el lanzamiento de la iniciativa “Viernes Muy Mexicano”, impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que busca fortalecer la economía local a través del consumo de productos nacionales.

Cuéllar Cisneros reconoció el trabajo de los artesanos y comerciantes tlaxcaltecas, y reiteró que su administración continuará brindando facilidades a este sector, desde apoyos económicos y capacitación hasta espacios gratuitos de exhibición dentro de la feria.

“En este gobierno hemos dado muchas facilidades a nuestros artesanos. Aquí, en la feria, no pagan por participar, porque queremos que crezcan, que vendan más y que vivan mejor”, afirmó.

La gobernadora destacó que la actual edición de la Expo cuenta con 80 stands, 12 nuevas inversiones y colaboraciones con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Museo Universum, que presenta la exposición “Dime tus gentes y te diré quién eres”.

“Esta colaboración demuestra que Tlaxcala está comprometida con la calidad, la creatividad y la innovación. Hoy nuestros comerciantes inician un nuevo destino, una nueva plataforma para vender más y abrirse al mundo”, enfatizó.

Durante su intervención, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre Stéffano, reconoció el impulso a la identidad tlaxcalteca y al consumo local que ha promovido la gobernadora Cuéllar Cisneros, al convertir a Tlaxcala en sede de esta estrategia económica de alcance nacional.

“Hoy, desde Tlaxcala, decimos con orgullo que cada viernes es un ‘Viernes Muy Mexicano’. Buscamos que cada familia elija lo nuestro, que cada compra se transforme en orgullo, y que el consumo local se convierta en una herramienta para construir bienestar”, expresó.

De la Torre detalló que el programa es permanente y gratuito, con registro abierto para los comercios interesados en sumarse a esta red nacional de promoción del consumo interno. Cada último viernes de mes se realizarán promociones especiales, experiencias locales y activaciones simultáneas en todo el país, con el propósito de impulsar la venta de productos y servicios nacionales.

Actualmente, el programa cuenta con más de 24 mil 700 negocios registrados y más de 400 mil engomados distribuidos en todo México. En Tlaxcala, los municipios de Apizaco, Chiautempan, Contla, Huamantla y Nativitas se han sumado con gran participación.

“El Viernes Muy Mexicano está alineado con el Plan México, y busca fortalecer el mercado interno, impulsar la prosperidad compartida y reconocer a la empresa familiar como la columna vertebral de la economía nacional”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, destacó que la Expo Hecho en Tlaxcala es un espacio diseñado especialmente para los productores locales, quienes participan con apoyo y subsidio del gobierno estatal en la instalación de sus estands, lo que les permite visibilizar la calidad de sus productos y abrir oportunidades de comercialización a nivel estatal, nacional e internacional.

“Desde el momento en que un emprendedor solicita apoyo hasta que logra exportar sus productos, el Gobierno de Tlaxcala lo acompaña en todo el proceso. Queremos que las marcas tlaxcaltecas se conozcan dentro y fuera del país”, aseguró.

A la inauguración asistieron Lucero Morales Tzompa, directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ); Saúl Pérez Bravo, director de la Casa de Artesanías de Tlaxcala (CAT), así como productores locales, microempresarios y emprendedores locales.