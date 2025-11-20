Inauguran expansión de Greenbrier–Plasma City en Tetla de la Solidaridad

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró la expansión de Greenbrier–Plasma City, en el municipio de Tetla de la Solidaridad, proyecto estratégico para la industria ferroviaria nacional y ejemplo del crecimiento que vive Tlaxcala, pues fueron invertidos mil 800 millones de pesos para este nuevo espacio.

En su mensaje, destacó que la ampliación —construida en solo ocho meses— representa un impulso directo al empleo y la innovación. “No sería posible esta gran obra si no hubiera trabajadores comprometidos; los mejores trabajadores que puede tener Tlaxcala, México y el mundo son tlaxcaltecas”, afirmó.

Recordó que “el estado atrae inversión de 22 países, pues Tlaxcala es el mejor lugar para invertir: un territorio de paz, de estabilidad social, certeza jurídica y mano de obra altamente calificada; además, vamos a ser sede del primer Polo de Desarrollo para el Bienestar del país”.

También, reconoció el respaldo del Congreso y el municipio para acompañar la expansión de la empresa, así como el compromiso del sector empresarial que impulsa el crecimiento regional.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón resaltó que el proyecto se concluyó cuatro meses antes del plazo previsto, resultado del trabajo conjunto entre empresa y gobierno.

“Después de ocho meses ya estamos inaugurando esta expansión que estaba programada para 12”, expresó, al tiempo que detalló que Greenbrier genera más de mil 500 empleos en Tlaxcala, cifra a la que se suman los 300 nuevos puestos derivados de Plasma City.

Marroquín Calderón explicó que el dinamismo industrial se refleja en más inversiones, desarrollo regional y bienestar familiar, y que, a pesar de que Tlaxcala es el estado más chico territorialmente, tiene la gente más grande que hace posible el crecimiento y desarrollo económico de la entidad.

En su oportunidad, el vicepresidente de operaciones de Greenbrier México, Alejandro Arias reconoció la coordinación con autoridades estatales y municipales para culminar la obra en tiempo récord y sin incidentes, pues “en 432 mil horas trabajadas tuvimos cero accidentes”.

“Construimos elementos de alto volumen y gran peso con mano de obra mexicana y tlaxcalteca; esta planta es reconocida globalmente por su capacidad y calidad, participaron mil 800 personas diariamente, de empresas locales, nacionales y extranjeras, para instalar maquinaria de tecnología única en el continente”, subrayó, tras destacar el nivel de la planta Tlaxcala, considerada una de las mejores del mundo.

A su vez, el gerente de planta, Rafael Sánchez resaltó que Plasma City “es una expansión histórica para Greenbrier México y que la obra fue posible gracias a una inversión estratégica de Estados Unidos, integrando equipos provenientes de Alemania, España, Nueva Zelanda y Estados Unidos”.

Observó que la maquinaria instalada solo existe en cinco lugares de América, y la más nueva está en Tlaxcala. Asimismo, enfatizó la relevancia del estado como polo tecnológico: “Esta expansión consolida a Tlaxcala como un referente productivo de clase mundial”.

Finalmente, el presidente municipal, Giovanni Montiel López celebró la decisión de Greenbrier de expandirse en Tetla. “Hoy es un día de enorme importancia para nuestro municipio. Agradezco la confianza empresarial y reconozco el impulso del gobierno del estado para mi municipio”, apuntó.