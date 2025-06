Inauguran Casa de Día en Axocomanitla; destaca Cuéllar compromiso con adultos mayores

Como muestra del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y municipios, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió como invitada especial a la inauguración de la Casa de Día de San Lorenzo Axocomanitla, donde refrendó su compromiso con este sector de la población.

“Uno no puede hablar de futuro si no pensamos en quiénes hicieron posible nuestro presente y quiénes lo hicieron posible fueron los adultos mayores, que nos guiaron, que nos dieron la oportunidad de aprender lo que hoy somos y por eso he construido muchas casas del día en mi trayectoria”, afirmó.

Cuéllar Cisneros destacó la importancia de la puesta en marcha de estos espacios, ya que brindan un refugio, un lugar para disfrutar y convivir, lo que les genera ilusión a las personas de la tercera edad, que ya no trabajan y que algunas veces no tienen con quien compartir su tiempo.

La mandataria estatal adelantó que “vamos a empezar a tramitar para que, así como fuimos ya llevándoles el equipamiento a otras casas de día, también aquí tengan de todo, muchas gracias por todo, gracias presidenta por hacerme parte de esto que es hermoso y que por muchos años compartí con mis hijas”.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, aplaudió la rehabilitación de este espacio, lo que muestra el reconocimiento a las personas que dieron su vida por sus familias, estado y país.

Precisó que en Tlaxcala se tienen 10 Casas de Día, fomentando que cada uno de los municipios se sumen a esta iniciativa para poder brindar una atención integral a los adultos mayores como actividades recreativas, de autocuidado, socioculturales, salud mental, odontológicas y más.

De los Monteros Cuéllar “les debíamos mucho, ahora ya contamos con 22 aunque al termino de esta administración buscamos que sean muchas más por todo lo que nos han dado, nosotros hemos apoyado con equipamiento el año pasado fueron 10 casas del día y seguiremos ayudando para tener lo necesario”.

La presidenta municipal, Gabriela Hernández Montiel, explicó que el lugar funcionará con la coordinación y seguimiento del Sedif para ofrecer un servicio de calidad, calidez y humanismo como se ha caracterizado el gobierno de la mandataria estatal Lorena Cuéllar.

Finalizó que esta Casa de Día promueve la inclusión y bienestar al brindar un ambiente enriquecedor con diversas actividades que ayuden a mejorar la salud física, mental y emocional, “sigamos construyendo una nueva historia y un mejor futuro donde la edad no sea obstáculo para vivir dignamente”.