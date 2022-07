Inauguran autoridades pista de atletismo certificada en el Centro Vacacional La Malintzi

Como parte del compromiso del gobierno federal de velar por la salud de la población y además de contar con un espacio para la práctica de deporte de alto rendimiento, este jueves autoridades federales y estatales inauguraron una pista de atletismo de seis carriles en el Centro Vacacional La Malintzi del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual está esta certificada por parte de la World Athletics.

El acto de inauguración fue encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinosa y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

En su mensaje, Lorena Cuéllar manifestó que durante años tuvo la oportunidad de luchar para poner en alto los centros vacaciones La Trinidad y La Malintzi del IMSS para dejarlos en primer lugar en calidad en todo el país y “hoy seguimos trabajando para ellos”.

Reconoció el apoyo de Ana Gabriela Guevara para impulsar el deporte en Tlaxcala y “tenemos que seguir construyendo historias, sé que vienen historias maravillosas para Tlaxcala”.

Indicó que la pista de atletismo que se inauguró es de alto nivel y forma parte del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de sacar adelante la salud, por lo que el deporte es una alternativa para prevenir las enfermedades y no atacarlas hasta cuando ya están presentes.

“Estamos listos para que deportistas de alto rendimiento, nacionales e internacionales, lleguen a Tlaxcala, aquí por esos seis carriles con marca oficial de Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo habrán de tener esa gran oportunidad de entrenar muchos hombres y mujeres que se dedican de manera profesional y no profesional también. Esta es la única pista en nuestro país con certificación vigente y eso nos da mucho gusto porque hoy el material con que fue fabricada es de la misma calidad que fue utilizada para construir la pista de Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por ejemplo”.

La titular del Poder Ejecutivo apuntó que para su gobierno es importante que se invierta en el deporte porque es la manera de fomentar valores. “En esta Cuarta Transformación nos toca cultivar el deporte y ver a muchos hombres y mujeres disfrutar de esta pista, cuenten con el apoyo de este gobierno para lograr que haya muchos visitantes en ella”.

Por su parte, Zoé Robledo expuso que este es un momento clave en la promoción e impulso del deporte, “queremos volver a ver al IMSS en competencias de alto rendimiento y estamos seguros que México seguirá subiendo al podio y causando orgullo”.

Refirió que la pandemia de Covid–19 evidenció la importancia de la actividad física porque hay muchos hábitos de sedentarismo entre la población, de manera que esta pista de atletismo ayudará a que la población se ejercite.

Indicó que la mejor vacuna para no enfermarse y evitar males crónicos es el deporte, pero también contribuye a la salud mental, a la productividad y a ser más felices.

Por eso, resaltó que esta pista es extraordinaria y ahora se requiere que se le dé un uso eficiente, correcto y muy productivo, “ya que tenemos esto, ahora lo queremos ver lleno de gente entrenando, de atletas preparándose. Pero también de aquellos que realizan actividades o que se preparan para carreras de manera recreativa”.

A su vez, Ana Gabriela Guevara recordó que cuando se presentó y evaluó el proyecto para que se desarrollara en este centro vacacional, se habló mucho de las bondades que representa el tener la alta calidad y un material certificado por la Federación Internacional de Atletismo, por lo cual esta pista la realizó la misma empresa que ha trabajado para los Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos.

“Hoy tenemos el lujo de que este centro vacacional cuenta con una pista de seis carriles, porque es de entrenamiento, aquí no vamos a poder tener nunca un Campeonato del Mundo porque la altura es demasiada… este proyecto se logró gracias al estímulo fiscal para el deporte a través de Hacienda y que Conade acompaña en el aspecto técnico. Se presentó como lo que es y lo que representa para este centro, un polo de desarrollo, una gran oportunidad para los deportistas mexicanos y extranjeros que puedan venir a este centro a disfrutar de este gran beneficio, entrenar a la altura, entre la naturaleza, este gran espacio y esta postal que me encanta, la nube hoy no deja ver la punta de La Malinche, pero es inspirador y un lujo que hoy finalmente se logra”.