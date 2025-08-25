Inauguran 3ra. Semana de Saberes Ancestrales en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano

Con un llamado a reconocer, valorar y difundir los conocimientos, tradiciones y experiencias de las personas mayores, la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano (FCDH) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) inauguró este lunes la “3ra. Semana de Saberes Ancestrales, entre los Saberes y Haceres, el Legado de los Mayores”, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Personas Mayores.

La ceremonia inaugural se realizó en el Aula Magna “Raúl Jiménez Guillén” e inició con un mensaje de bienvenida que resaltó la importancia de mantener vivos los saberes heredados de los mayores. “Mantener vivos los saberes de las personas mayores es mantener viva nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras lenguas y nuestra manera de entender el mundo”, se destacó en la apertura.

En su intervención, Susana Corona Ordaz, coordinadora de la Licenciatura en Pedagogía Gerontológica y de la Licenciatura en Gerontología Social, subrayó que este espacio es más que un evento institucional. “En realidad es un espacio académico y cultural que busca el reconocimiento, el valorar y difundir la riqueza de todos los conocimientos, prácticas y tradiciones que forman parte de nuestra identidad como pueblo”, compartió.

Corona Ordaz recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha señalado que los conocimientos ancestrales son esenciales para la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. “Hablamos de saberes que no siempre se escriben, pero sí siempre se transmiten. Son aquellos que nacen de la experiencia y de la observación profunda de la naturaleza, la sociedad y la vida misma”.

La académica destacó que Tlaxcala, pese a su pequeña extensión territorial, es inmensa en tradición. “Aquí cada comunidad ha resguardado un legado invaluable. Las recetas heredadas de generación en generación, los árboles herbolarios transmitidos en silencio, las danzas solemnes que honran nuestra identidad y las celebraciones que han sobrevivido siglo tras siglo constituyen un tesoro vivo que nos recuerda quiénes somos”.

Agregó que la Semana de Saberes Ancestrales no busca romantizar la historia, sino asumirla como parte viva de la identidad. “En realidad es apropiarse y mantenerlo con nosotros como un símbolo de identidad y como la realidad de quienes somos. Esta semana es un espacio para dialogar, aprender y compartir. Es un encuentro entre generaciones, es un puente entre la tradición y la contemporaneidad”.

La coordinadora invitó a la comunidad a participar en todas las actividades programadas. “Durante estos cinco días seremos testigos de conferencias, charlas, muestras artísticas, experiencias vivenciales y además un mercado de saberes que nos permitirán acercarnos a la esencia misma de lo que somos y con quienes trabajamos: las personas mayores”.

Antes de concluir su discurso, agradeció a las autoridades que la acompañaron en el presídium y, de manera especial, a los adultos mayores. “No quisiera terminar sin antes agradecer a las personas mayores, que son quienes celebramos con esta Semana de Saberes Ancestrales al conmemorar el Día Nacional de las Personas Mayores. Espero que estos días sean de aprendizaje, reflexión y orgullo de nuestras raíces”.

Por su parte, Josué Antonio Camacho Candia, director de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, reconoció el esfuerzo de la comunidad académica en la organización de esta tercera edición. “Sin duda, esta actividad que ya va en su tercera edición será motivo de mucha reflexión, de muchas charlas también con los docentes, de mucho aprendizaje, tanto en su valor académico como en su valor cultural”.

El director felicitó a los organizadores y destacó la presencia de docentes comprometidos en el fortalecimiento de estas iniciativas. “Felicitarles, por supuesto, a las y los organizadores de estas actividades y a quienes me acompañan aquí: el maestro Raúl Jiménez Guillén, docente emérito de la universidad, y la doctora Claudia Mendoza Ramírez, secretaria de Facultad, quien también es colaboradora ardua de estas actividades”.

El evento abrió así una semana de diálogo intergeneracional con actividades que permiten a estudiantes, académicos y público en general reconocer el valor de los saberes que constituyen la memoria viva de las comunidades.

En el acto también estuvieron presentes Claudia Berenice Mendoza Ramírez, secretaria de la Facultad y Raúl Jiménez Guillén, coordinador de la Universidad para/con Personas Mayores. Los eventos en el marco de la Semana de Saberes Ancestrales se realizarán del 25 al 29 de agosto, de 10 a 13 horas.

