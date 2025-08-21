Miércoles, agosto 20, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Inaugura gobernadora Sala de Oralidad y Centro de Convivencia Familiar en Tlaxco

La Redacción

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la inauguración de la Sala de Oralidad del distrito judicial de Morelos y el corte de listón del Centro de Convivencia Familiar en Tlaxco, espacios que representan un paso significativo en la modernización del Poder Judicial y la atención a la niñez y adolescencia.

“Es un verdadero privilegio ver que hoy se hacen esfuerzos impresionantes cuyo único interés es mejorar las condiciones de los justiciables. Muchas felicidades a todos porque son un gran equipo y hoy lo han demostrado con el amor que le tienen a este estado de Tlaxcala”, dijo en su mensaje.

Cuéllar Cisneros reafirmó su compromiso de trabajar en coordinación con el Poder Ejecutivo y Judicial para el bien común de los tlaxcaltecas. Por ello, recordó que se ha realizado una inversión histórica de 100 millones de pesos.

En su intervención, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses destacó la relevancia de estos nuevos espacios para garantizar el acceso a una justicia centrada en las personas y permitirá agilizar los procedimientos judiciales.

“Un sistema de justicia que protege a la niñez es un sistema que siembra paz para el futuro. Hoy inauguramos dos espacios que serán de gran beneficio para las y los tlaxcaltecas”, señaló, al referir que la sala de oralidad brindará a jueces, abogados y ciudadanos un entorno moderno y acorde al modelo de justicia oral.

Por último, la presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez explicó que el Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial y su administración tiene el objetivo de establecer acciones de vigilancia, de seguridad pública y atención en caso de contingencias.

Con estas inauguraciones, los poderes Ejecutivo y Judicial consolidan un esfuerzo conjunto por acercar la justicia a todos los tlaxcaltecas, garantizando condiciones dignas y seguras con las salas de oralidad, 14 que están siendo equipadas y la construcción del complejo con 16 salas en la Ciudad Judicial, fomentando la paz y el bienestar familiar en la entidad.

