Inaugura gobernadora obras viales en comunidades de San Cosme Xaloztoc

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros realizó la entrega e inauguración de dos obras de infraestructura vial en las comunidades de Guadalupe Texmolac y San Pedro Tlacotepec, municipio de San Cosme Xaloztoc, beneficiando directamente a miles de habitantes que diariamente transitan por estas vialidades.

En su mensaje, la mandataria destacó que cada visita a Xaloztoc significa un encuentro cercano con su gente: “Cada vez que vengo a Xaloztoc es un gusto poder sentir el calor de todos ustedes, y la manera de corresponder es trabajando, estando cerca; por eso seguimos haciendo muchas obras”.

Precisó que su administración ha invertido más de 15 millones 900 mil pesos adicionales al presupuesto del municipio en calles, banquetas, pavimentos y rehabilitaciones diversas, con la finalidad de atender las necesidades de sus habitantes y mejorar la calidad de vida.

Cuéllar Cisneros recordó que puso en marcha el programa Peso a Peso, en el que estado y municipio aportan recursos de manera equitativa, y con dicha iniciativa se ha logrado llevar a cabo más obras. “Es muy complicado para un presidente poder hacer mucha obra, porque el presupuesto es muy poco, por eso entramos a apoyar, para que hoy tengan más recursos”, señaló.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Eduardo Rubén Hernández Tapia, informó que la obra de Texmolac contempló guarniciones, banquetas y pavimento con adoquín, con una inversión de 3 millones 379 mil 243 pesos, en beneficio de más de dos mil habitantes.

Mientras que, en San Pedro Tlacotepec, detalló que se aplicaron mil 196 metros cuadrados de adoquín, pintura y guarniciones, mediante una inversión de un millón 123 mil 788 pesos, que beneficia a más de 3 mil 523 pobladores.

Hernández Tapia afirmó que “cuando estado y municipio avanzan de manera articulada, los logros se reflejan de forma clara y palpable, además de que se continúa produciendo resultados reales en la vida cotidiana de las personas”.

El presidente de Xaloztoc, Elías Nava Sánchez, agradeció la presencia y el respaldo de la gobernadora en ambas comunidades. “Gobernadora, su liderazgo y compromiso con el desarrollo de nuestras comunidades hoy se hacen nuevamente presentes. Gracias por escuchar, por responder y sobre todo por cumplir”, expresó.

Por último, el diputado local Jaciel González Herrera reconoció el trabajo cercano de la gobernadora y el impacto que han tenido las obras públicas en todo el estado, al tiempo que aseguró que desde el Congreso se seguirá impulsando todas las iniciativas que beneficien a Tlaxcala.

Con dichas obras se atienden las peticiones y necesidades de los ciudadanos de ambas localidades, quienes habían solicitado la atención de las mismas por varios años. En Guadalupe Texmolac, la modernización de la calle Xicohténcatl mejora la movilidad, seguridad peatonal y calidad de vida, al conectar zonas estratégicas de la comunidad y fortalecer el tránsito local.

En el caso de San Pedro Tlacotepec, la rehabilitación de la calle Francisco I. Madero ahora ofrece un tránsito más seguro, ordenado y digno para estudiantes, trabajadores y familias que utilizan diariamente esta vía.