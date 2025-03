Inaugura gobernadora Lorena Cuéllar polideportivo en Lázaro Cárdenas

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada de la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Elena Macías Díaz, inauguró la segunda etapa de la construcción de polideportivo municipal, en el que se invirtieron 10 millones 984 mil 586 pesos, por parte de la administración estatal, en beneficio de 2 mil 769 habitantes.

En su mensaje, la mandataria destacó la importancia del polideportivo para los jóvenes deportistas que lo requerían. “En esta obra se han invertido más de 22.9 millones de pesos. […] El diputado Jaciel González me platicaba que los jóvenes requerían de un espacio, pero también que no tenían un auditorio, que les hacía falta un lugar como este para Lázaro Cárdenas y él, siendo diputado, también me ayudó en la gestión, gracias”.

Cuéllar Cisneros sostuvo que, precisamente, el deporte ha traído grandes beneficios a Tlaxcala en el aspecto económico. “Hemos traído nueve eventos a nivel mundial. Y estos eventos deportivos han proyectado a Tlaxcala en el mundo; ha venido gente de Japón, de Alemania, de Turquía, de Suecia, de Italia, de muchas partes del mundo”, dijo.

Mencionó que desde hace 20 años en Tlaxcala no se realizaba una competencia de atletismo; ahora el estado será sede de las Olimpiadas Nacionales Conade 2025, por lo que la entidad tendrá proyección turística nuevamente.

“Este año no vamos a tener mundial, porque se están preparando todos los competidores precisamente para el mundial, pero qué creen: por primera vez en Tlaxcala, porque Tlaxcala solamente había tenido una competencia de atletismo hace 20 años y hoy logramos que nos voltearan a ver y vamos a tener las Olimpiadas Nacionales aquí en Tlaxcala; todos nuestros hoteles, restaurantes, comercios estarán llenos y eso traerá una gran derrama económica. Así que a los jóvenes les digo, hay que seguirse preparando para que próximamente también ustedes estén en esas olimpiadas”.

Cuéllar Cisneros destacó que, en tres años de gobierno, en Lázaro Cárdenas se han invertido más de 51 millones de pesos y reiteró su compromiso por seguir trabajando. “Yo les he dicho que si ustedes (los alcaldes) ponen un peso, yo pongo otro peso, y así fue como hemos trabajado en este lugar, así que quiero seguir haciendo obras grandes. Quiero seguir apoyando a este municipio y cuentan conmigo”.

En representación del secretario de Infraestructura, Diego Corona Cremean, el director de obra pública, Eduardo Hernández Tapia, enfatizó que la construcción del polideportivo es ejemplo del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos que no solo representa la construcción de un espacio funcional, sino que también un símbolo de progreso.

En tanto, el diputado local Jaciel González Herrera reconoció que la entrega de la obra es resultado de su buena administración en el gobierno estatal.

“Este espacio está transformado y permitirá el desarrollo de eventos deportivos, culturales, artísticos y económicos. Este proyecto es el fruto de horas de trabajo y esfuerzo que reflejan el compromiso que tiene nuestra gobernadora con las y los cardenenses. Quiero resaltar desde mi perspectiva que en otros tiempos fuimos de los municipios más olvidados debido a la lejanía. Pero hoy nuestra gobernadora recorre hasta el último rincón de nuestro estado.

A su vez, la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Elena Macías Díaz, agradeció el apoyo incondicional de la gobernadora al municipio y a todo el estado. “Su visión de progreso y bienestar se refleja en obras como estas, un espacio digno, moderno y accesible para el desarrollo del deporte, la recreación y la convivencia. Este polideportivo no es solo una obra de infraestructura, es una inversión en el futuro de nuestra comunidad”, aseguró.

Para culminar el evento la gobernadora entregó balones de basquetbol al equipo de Marabunta; ahí también estuvieron alumnos del Cecyte-Emsad e integrantes del ayuntamiento, entre otras autoridades.