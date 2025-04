Inaugura gobernadora Cuéllar la Casa del Abuelo en San Diego Metepec

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, inauguraron la Casa del Abuelo en la comunidad de San Diego Metepec, en la que se invirtieron más de 2.7 millones de pesos en beneficio de 3 mil 593 habitantes.

“Mi labor social la hice muchos años como voluntaria en hospitales, pero también como voluntaria en las casas del abuelo. Así empecé hace muchísimos años y me encantaba”, mencionó la mandataria estatal al recordar que este tipo de proyectos le recuerdan el inicio de actividades a favor de la población.

Ante los asistentes, destacó su interés por la apertura de estos espacios que permitan una atención integral a los adultos mayores, y adelantó que otro de sus proyectos es la creación de un asilo.

“Hoy están en Españita algunos abuelitos, pero están revueltos con personas afectadas mentalmente, y queremos lograr que los abuelitos que están en buenas condiciones, los que han abandonado lamentablemente los hijos, los que no tienen casa, que no tienen dónde vivir, que no tienen un techo, hoy podamos construir antes de que yo me vaya un asilo, una casa hogar para los adultos mayores y que si alguna persona requiere esa atención, puede tener ahí todos los servicios”, puntualizó.

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez aseguró que la obra muestra el trabajo colaborativo entre los gobiernos estatal –que ejecutó la obra– y el municipal –que se encargó del equipamiento–, para promover que los adultos mayores tengan una mejorar calidad de vida y se encuentren activos.

“Hoy con el apoyo de la gobernadora cumplimos otra promesa de gobierno, abrir las puertas de este centro de atención integral para adultos mayores. La apertura de este centro es un acto de justicia social para ustedes que han sido pilares en la construcción de nuestra sociedad, trabajando por sus familias y por Tlaxcala”, dijo.

En tanto, el titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Diego Corona Cremean, precisó que se invirtieron 2 millones 799 mil 344 pesos para la construcción de la casa del abuelo, que tendrá un salón de usos múltiples, área de ejercitación, sala multimedia, cocina, sanitarios y vestidores, patio, cisterna, entre otros servicios.

“En realidad no son solamente edificios, son lugares que cambian la vida de todos los que lo necesitamos. Quedó una casa muy completa para ustedes y que será de mucha felicidad para todos ustedes, se espera beneficiar a más de 3 mil 500 habitantes de la comunidad y municipio”, afirmó.

La diputada local, Madaí Pérez Carrillo consideró que la puesta en marcha de la Casa del Abuelo es un reconocimiento a los adultos mayores que forjaron el estado con su trabajo e historias, además de que representa un símbolo de justicia social y de compromiso por cuidar, valorar y honrar a las personas de la tercera edad.

Al término del acto protocolario, las autoridades develaron una placa y realizaron un recorrido por las instalaciones de la Casa del Abuelo, en la comunidad de San Diego Metepec, en el municipio capitalino.