Inaugura el alcalde Jorge Corichi obras en Ocotlán

El presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi cumple su palabra empeñada de saldar deudas históricas con las comunidades de la capital, al inaugurar obras de construcción de red de agua potable, electrificación y drenaje sanitario de la Tercera Privada Guillermo Rojas sobre carril de Miraflores, correspondiente a la comunidad de Ocotlán.

El edil capitalino remarcó que dichos trabajos, con una inversión de 467 mil pesos, son una realidad después de más de cinco lustros en los que la comunidad careció de los servicios básicos.

“Para quienes han vivido aquí 16 años y no contaban con agua, luz o drenaje, hoy me da gusto decirles que ya se tienen estos servicios. Estamos contentos, pero no satisfechos porque solo podemos seguir avanzando en la medida que nos unamos”, externó Corichi ante vecinos y autoridades que lo acompañaron.

Los trabajos consistieron en la construcción y modernización de la red de agua potable, la instalación de red eléctrica y la construcción de la red de drenaje sanitario, con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2022.

Las autoridades que atestiguaron esta entrega de obra fueron la síndica municipal, Rosalba Salas Jaramillo; la tercera regidora, Mirza Estefanía Amaral; el quinto regidor, Erik Enrique García, el director de Obras Publicas del ayuntamiento de Tlaxcala, Adolfo Xochicale y el presidente de comunidad de Ocotlán, José Adán Sánchez Mendieta.