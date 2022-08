Inaugura AMLO sucursal del Banco de Bienestar en Calpulalpan

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador inauguró la tarde–noche de este viernes la sucursal número 39 del Banco de Bienestar en la entidad, en esta ocasión en la comunidad de Santiago Cuaula del municipio de Calpulalpan, la cual se construyó en un lapso de dos meses con una inversión de 3 millones 553 mil 395 pesos.

En su mensaje, el titular del Poder Ejecutivo federal, acompañado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y funcionarios del gabinete federal, expuso que “solo siendo buenos, podemos ser felices, la esencia del humanismo es el amor al prójimo, eso no hay que olvidarlo, cuando uno es dirigente o se dedica al noble oficio de la política, tiene uno que profesarle un profundo amor al pueblo. Si no se le tiene amor al pueblo, no se es buen político, no se es buen servidor público; para ser un buen servidor público, un buen político, hay que tenerle amor sincero al pueblo, al prójimo, porque eso es gobernar, es servir y para eso hay que poner por delante el interés de los demás”.

López Obrador agregó que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás; cuando es poder por poder, pues es ambición, es el pensar en uno mismo, ensimismarnos, darles la espalda al que sufre”.

Asentó que la familia mexicana es la principal institución de seguridad social en México, “porque si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros, esto que puede resultarnos normal, resulta que no lo es en otras partes”.

López Obrador enfatizó que valores como las costumbres, las tradiciones, la hermandad y la fraternidad son los que han protegido a los mexicanos durante mucho tiempo, “si no fuese por esas culturas que heredamos de siglos y de las que debemos sentirnos orgullos, no hubiésemos aguantado como país. Por qué resistimos calamidades como la pandemia, inundaciones, temblores y malos gobiernos, por nuestras culturas… está demostrado que entre más se conserve la cultura de los pueblos, las costumbres, las tradiciones, más feliz se es o se vive”.

Por ello, llamó a los asistentes a este acto a mantener las tradiciones, costumbres y a mantenerse unidos, juntos, que no haya desintegración en la familia y a no estar pensando nada más en lo material, pues si bien es importante el bienestar material, es también “muy importante el bienestar del alma, lo espiritual, mantener valores culturales, morales y espirituales”.

López Obrador no pasó por alto que la senadora morenista Ana Lilia Rivera Rivera es originaria de Santiago Cuaula, por lo que aprovechó su visita a esta comunidad para enviarle un saludo.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar mencionó que la apertura de esta sucursal viene a sumarse a las 39 que ya operan en el estado y coloca a Tlaxcala en un 57 por ciento de cobertura para alcanzar la meta de 69 sucursales.

“Gracias a esta iniciativa de inclusión financiera, cada municipio tendrá al menos una sucursal bancaria para ofrecer a la población acceso a servicios financieros”.

Expuso que hasta el año 2020 Tlaxcala era la entidad con el menor número de sucursales bancarias y hoy ha alcanzado una cobertura bancaria superior en más del 50 por ciento.

El Banco del Bienestar lleva muchos beneficios para quienes han sido marginados de la banca comercial o que no han podido acceder a ella por su elevado costo o lejanía con su comunidad. Quiero destacar dos puntos que son fundamentales para el desarrollo y bienestar de las familias de nuestro estado: el primero que cada banco es corresponsal de las remesas que se reciben a un costo mínimo; durante el primer semestre de este año captamos 169.7 millones de dólares por este concepto en Tlaxcala. Y segundo, los Bancos de Bienestar son la ventanilla para el pago de programas sociales, de manera directa y sin intermediarios; para que les llegue completo su dinero y sin tener que pagar algún tipo de comisión.

Por su parte, el director del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegr informó que esta es la primera sucursal que hay en Cuaula, ya que no había banco y la gente tenía que ir a la cabecera municipal de Calpulalpan o al municipio de Texcoco que ya es en el Estado de México.

Anunció que el presidente ha instruido que todos los municipios de Tlaxcala van a tener al menos una sucursal. “Vamos a tener 74 sucursales en total operando aquí en esta entidad”.

En tanto, Salvador Fernando Cervantes Loza, director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que de las 69 sucursales que estaban proyectadas originalmente en Tlaxcala, 39 ya están terminadas, 11 están en proceso de construcción y 19 están por iniciarse.

A nivel nacional se tiene un avance del 60 por ciento de las 2 mil 744 sucursales proyectadas.