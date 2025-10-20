Lunes, octubre 20, 2025
NoticiasEstado

IMSS Tlaxcala refuerza acciones contra el cáncer de mama en octubre

IMSS Tlaxcala refuerza acciones contra el cáncer de mama en octubre
IMSS Tlaxcala refuerza acciones contra el cáncer de mama en octubre
Dania Corona Muñoz

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala intensifica sus estrategias de prevención, detección oportuna y acompañamiento a mujeres diagnosticadas. Así lo informó el doctor Edgar Lezama Jiménez, coordinador de Salud Pública Delegacional, quien destacó que durante octubre se busca fortalecer la cultura de la autoexploración y realizar más de mil mastografías en toda la entidad. 

- Anuncio -

“El programa lo podemos dividir en dos partes: la prevención y la detección oportuna”, explicó Lezama Jiménez. En la primera, el IMSS promueve hábitos saludables que reduzcan los factores de riesgo. “La prevención del cáncer de mama básicamente es mediante una acción muy específica: la adopción de estilos de vida saludables. Una alimentación equilibrada, ejercicio, dieta baja en carbohidratos y rica en antioxidantes son las únicas medidas preventivas que realmente existen”, detalló. 

Cuando la prevención no es suficiente, el siguiente paso es la detección temprana. Para ello, el IMSS enseña a las mujeres desde los 20 años la técnica de autoexploración mamaria, recomendando realizarla mensualmente durante los primeros siete días del ciclo menstrual.

A partir de los 25 años, añadió, el personal médico realiza exploraciones clínicas de forma anual. “Toda mujer mayor de 25 años debe acudir con su médico o enfermera para que le exploren las mamas y detecten posibles lesiones”, subrayó el coordinador. 

- Advertisement -

El último nivel de detección es la mastografía de tamizaje, dirigida a mujeres de 40 a 69 años, cada dos años. “Esta mastografía se realiza para detectar lo que pudo haberse escapado con las acciones previas”, explicó. 

Respecto a los resultados, Lezama Jiménez indicó que “de cada 100 mujeres que tienen un tamizaje alterado, solamente el 7 por ciento se confirma con cáncer”. En Tlaxcala, hasta el momento, se han confirmado entre 30 y 40 casos en lo que va del año, de acuerdo con el reporte histopatológico.

Sobre el proceso de atención, precisó que el tratamiento depende del tipo y extensión del tumor. “Algunas mujeres, al momento de la biopsia, se les retira toda la lesión, lo cual representa tanto el diagnóstico como el tratamiento. En otros casos, por el tamaño o agresividad del tumor, se requiere cirugía, radioterapia o quimioterapia”, detalló. Estos tratamientos especializados se brindan en el Centro Médico Nacional “San José” de Puebla. 

- Advertisement -

El acompañamiento psicológico y emocional también forma parte del proceso. “Cuando las mujeres se confirman con cáncer, aquí y en Puebla existen servicios de apoyo psicológico. La Fundación IMSS tiene una parte especial para dar acompañamiento e incluso proporcionar prótesis para que las mujeres se sientan respaldadas durante su proceso”, señaló. 

Asimismo, señaló que, en este mes, el IMSS Tlaxcala refuerza la capacitación de su personal médico y de enfermería para enseñar la autoexploración y realizar exploraciones clínicas. “Estamos monitoreando que todo el personal tome cursos y actualizaciones, porque ellos son la primera línea para la detección oportuna”, puntualizó Lezama Jiménez 

La institución también intensifica la realización de mastografías. “En este mes estimamos la realización de alrededor de mil 300 mastografías en la población derechohabiente”, comentó. A través del programa de mastografía móvil, se prevén más de 700 de estos estudios en centros de trabajo, más los que realicen el Hospital General de Zona No. 1, así como el Hospital General de Subzona No. 8. 

El coordinador explicó que el programa móvil busca acercar los estudios a las mujeres trabajadoras que, por sus horarios, no pueden acudir a las unidades médicas. “En algunas empresas con mayor número de mujeres, estamos llevando el mastógrafo móvil para facilitarles el acceso al estudio”, indicó.

Durante todo octubre, las 16 unidades médicas familiares del IMSS en Tlaxcala realizan actividades informativas y de sensibilización. “No solo el 19 de octubre, sino todo el mes estamos haciendo pláticas, distribución de trípticos, caminatas y eventos masivos para llamar la atención de la población”, comentó el doctor. 

Finalmente, Lezama Jiménez enfatizó que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo y que la mejor herramienta es la prevención. “La autoexploración cada mes, exploración clínica anual y mastografía cada dos años. Si actuamos a tiempo, salvamos vidas”, concluyó.

También puedes ver: En octubre, Sesa refuerza la lucha contra el cáncer de mama; se han detectado 47 casos este año

Temas

Más noticias

Últimas

Últimas

Relacionadas

En octubre, Sesa refuerza la lucha contra el cáncer de mama; se han detectado 47 casos este año

Dania Corona Muñoz -
La Secretaría de Salud (Sesa) informó que en lo que va de 2025 —de enero a octubre— se han detectado 47 casos de cáncer...

Anuncian Teleconsulta para migrantes en el extranjero con afiliación al IMSS

Yadira Llaven Anzures -
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció este martes que a partir del 1 de diciembre se pondrá...

Reconoce Águila que será complicado concretar hospital del IMSS en Zacatelco en 2026

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada local, Blanca Águila Lima reconoció que, pese a las gestiones emprendidas durante los últimos años, será difícil que en el año 2026...

Más noticias

Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta ‘tregua’

La Jornada -
Gaza. Israel rompió ayer el alto el fuego con una nueva oleada de bombardeos contra la franja de Gaza, la cual dejó al menos...

Petro es líder de la droga: Trump; soy enemigo del ‘narco’, revira el colombiano

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser “líder del narcotráfico”, y advirtió que su...

A diez días de intensas lluvias, 109 localidades en tres estados permanecen incomunicadas: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. A diez días de que las intensas lluvias provocaron severas inundaciones en cinco entidades del país, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025