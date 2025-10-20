IMSS Tlaxcala refuerza acciones contra el cáncer de mama en octubre

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala intensifica sus estrategias de prevención, detección oportuna y acompañamiento a mujeres diagnosticadas. Así lo informó el doctor Edgar Lezama Jiménez, coordinador de Salud Pública Delegacional, quien destacó que durante octubre se busca fortalecer la cultura de la autoexploración y realizar más de mil mastografías en toda la entidad.

“El programa lo podemos dividir en dos partes: la prevención y la detección oportuna”, explicó Lezama Jiménez. En la primera, el IMSS promueve hábitos saludables que reduzcan los factores de riesgo. “La prevención del cáncer de mama básicamente es mediante una acción muy específica: la adopción de estilos de vida saludables. Una alimentación equilibrada, ejercicio, dieta baja en carbohidratos y rica en antioxidantes son las únicas medidas preventivas que realmente existen”, detalló.

Cuando la prevención no es suficiente, el siguiente paso es la detección temprana. Para ello, el IMSS enseña a las mujeres desde los 20 años la técnica de autoexploración mamaria, recomendando realizarla mensualmente durante los primeros siete días del ciclo menstrual.

A partir de los 25 años, añadió, el personal médico realiza exploraciones clínicas de forma anual. “Toda mujer mayor de 25 años debe acudir con su médico o enfermera para que le exploren las mamas y detecten posibles lesiones”, subrayó el coordinador.

El último nivel de detección es la mastografía de tamizaje, dirigida a mujeres de 40 a 69 años, cada dos años. “Esta mastografía se realiza para detectar lo que pudo haberse escapado con las acciones previas”, explicó.

Respecto a los resultados, Lezama Jiménez indicó que “de cada 100 mujeres que tienen un tamizaje alterado, solamente el 7 por ciento se confirma con cáncer”. En Tlaxcala, hasta el momento, se han confirmado entre 30 y 40 casos en lo que va del año, de acuerdo con el reporte histopatológico.

Sobre el proceso de atención, precisó que el tratamiento depende del tipo y extensión del tumor. “Algunas mujeres, al momento de la biopsia, se les retira toda la lesión, lo cual representa tanto el diagnóstico como el tratamiento. En otros casos, por el tamaño o agresividad del tumor, se requiere cirugía, radioterapia o quimioterapia”, detalló. Estos tratamientos especializados se brindan en el Centro Médico Nacional “San José” de Puebla.

El acompañamiento psicológico y emocional también forma parte del proceso. “Cuando las mujeres se confirman con cáncer, aquí y en Puebla existen servicios de apoyo psicológico. La Fundación IMSS tiene una parte especial para dar acompañamiento e incluso proporcionar prótesis para que las mujeres se sientan respaldadas durante su proceso”, señaló.

Asimismo, señaló que, en este mes, el IMSS Tlaxcala refuerza la capacitación de su personal médico y de enfermería para enseñar la autoexploración y realizar exploraciones clínicas. “Estamos monitoreando que todo el personal tome cursos y actualizaciones, porque ellos son la primera línea para la detección oportuna”, puntualizó Lezama Jiménez

La institución también intensifica la realización de mastografías. “En este mes estimamos la realización de alrededor de mil 300 mastografías en la población derechohabiente”, comentó. A través del programa de mastografía móvil, se prevén más de 700 de estos estudios en centros de trabajo, más los que realicen el Hospital General de Zona No. 1, así como el Hospital General de Subzona No. 8.

El coordinador explicó que el programa móvil busca acercar los estudios a las mujeres trabajadoras que, por sus horarios, no pueden acudir a las unidades médicas. “En algunas empresas con mayor número de mujeres, estamos llevando el mastógrafo móvil para facilitarles el acceso al estudio”, indicó.

Durante todo octubre, las 16 unidades médicas familiares del IMSS en Tlaxcala realizan actividades informativas y de sensibilización. “No solo el 19 de octubre, sino todo el mes estamos haciendo pláticas, distribución de trípticos, caminatas y eventos masivos para llamar la atención de la población”, comentó el doctor.

Finalmente, Lezama Jiménez enfatizó que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo y que la mejor herramienta es la prevención. “La autoexploración cada mes, exploración clínica anual y mastografía cada dos años. Si actuamos a tiempo, salvamos vidas”, concluyó.

