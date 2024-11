IMSS Tlaxcala invita a las Jornadas de Vasectomía sin Bisturí

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijas e hijos deseado, es decir, tiene una paternidad satisfecha y decide voluntariamente no tener más, informó el coordinador de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, Arquímedes Díaz Parra.

En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, que se conmemoró el 17 de noviembre, el coordinador resaltó que además de su utilidad en la planeación familiar, quienes toman esta opción pueden tener una sexualidad más placentera, en virtud de que no se someten al estrés de un embarazo no deseado, no produce impotencia ni disminuye la libido (deseo sexual), por lo que el orgasmo es más placentero.

El procedimiento consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides, y el método tiene una efectividad del 99.7 por ciento, además de ser gratuito, ambulatorio y únicamente se aplica anestesia local.

“La vasectomía sin bisturí es un método altamente efectivo que sólo impide el paso de espermatozoides, los cuales se seguirán produciendo en el varón, pero serán absorbidos por el organismo”, detalló Díaz Parra.

El procedimiento ofrece muchos beneficios como método anticonceptivo permanente, no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud, no se requiere hospitalización, la recuperación es rápida y permite una incorporación fácil a las actividades habituales.

Al finalizar el procedimiento se recomienda colocar una bolsa con hielo cubriendo la región con un lienzo limpio, aplicándola durante 30 minutos, descansar 30 minutos y repetirlo por cuatro ocasiones, permanecer en reposo durante ese tiempo; al día siguiente retirar la gasa, bañarse y colocar una gasa estéril y usar un suspensorio elástico o trusa ajustada durante siete días; evitar realizar esfuerzos físicos (cargar objetos pesados) y abstenerse de tener relaciones sexuales durante los primeros siete días.

Posteriormente al procedimiento, es todavía probable embarazar a la pareja, por lo cual es necesario usar un método anticonceptivo alternativo para la pareja, como el condón o el dispositivo intrauterino (DIU), que pasen tres meses o 25 eyaculaciones. Posteriormente, se deberá realizar un estudio de espermatobioscopía o un espermatoconteo, para conocer la cantidad de espermatozoides que hay en el líquido seminal, hasta identificar que la cuenta esté en cero.

Con la finalidad de fomentar la participación activa del hombre en el tema de la planificación familiar, IMSS Tlaxcala estará realizando Jornadas de Vasectomía en diferente Unidades de Medicina Familiar (UMF) del 19 al 30 de noviembre, dirigido a derechohabientes y no derechohabientes, para mayor información pueden solicitar información en la dirección de la UMF más cercana a su domicilio.

“Como medida de seguridad es recomendable utilizar métodos de barrera como el condón masculino y femenino, para prevenir infecciones de transmisión sexual”, puntualizó el especialista.

Se recomienda acudir a los módulos de PrevenIMSS para realizar acciones preventivas y acudir con su médico familiar de la UMF que le corresponde, para su Chequeo PrevenIMSS por lo menos una vez al año.