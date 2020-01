Delegado del IMSS sostuvo reunión a puerta cerrada con pacientes renales que exigen mejor servicio

A puerta cerrada se llevó a cabo este lunes la reunión entre el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Gabriel Pérez Corona, y pacientes renales que exigen mayor calidad en el servicio de hemodiálisis que se presta en el Hospital General de Zona número Uno (HGZ1), en la capital del estado.

Dicho encuentro fue acordado el jueves pasado por el director del nosocomio Martín Córdoba Ortega, después de que alrededor de 60 pacientes renales que reciben hemodiálisis en la clínica del HGZ1 bloquearon la carretera Tlaxcala-Texoloc para protestar por la presunta utilización de máquinas de baja calidad y de segunda mano para brindarles el servicio.

De acuerdo con los inconformes, el uso de esos aparatos pone el riesgo su vida, además se quejaron porque las enfermeras que los atienden son pasantes y supuestamente no tienen la experiencia necesaria para realizar el procedimiento requerido en este tipo de prácticas médicas.

Según los quejosos, las sesiones se brindan de lunes a sábado y acuden aproximadamente 60 personas por día, pues la clínica de hemodiálisis de este hospital solo cuenta con 12 o 15 máquinas.

“Nos avisaron que a partir del 1 de enero se terminó el contrato con la empresa Freseniu y se llevan sus máquinas y regresan las maquinas de la empresa Nipro Medical, que ya habíamos usado en la clínica de Tizatlán y la verdad es que, varios compañeros coinciden, no hemodializan bien y ponen en riesgo nuestra salud”, denunciaron en su momento.

Este lunes, algunos medios de comunicación acudieron al hospital ubicado en la colonia Loma Xicohténcatl de la capital tlaxcalteca para tratar de ingresar a la reunión que se celebró en el auditorio, pero les fue impedido el paso por personal de seguridad que controla el acceso al inmueble.

Tanto personal de la delegación del IMSS como representantes de pacientes renales que son atendidos en ese nosocomio confirmaron la celebración de la reunión, al medio día de este lunes, en la que se abordarían asuntos relacionados con la atención y calidad del servicio que otorga la clínica de hemodiálisis del HGZ1.

El resultado de este encuentro, indicaron en el instituto, se daría a conocer en una rueda de prensa por parte del delegado del IMSS mañana martes.

Entre los asistentes a esta reunión estuvo Víctor Ibarra Herrera, representante de 20 pacientes renales del municipio de Calpulalpan y de dos de la capital tlaxcalteca, quien, en entrevista vía telefónica, prefirió no dar por hecho los acuerdos logrados con las autoridades del Seguro Social hasta que estén garantizados.

“La reunión ya concluyó, pero lo que estoy buscando es que me den un horario como tal para mis pacientes de Calpulalpan y de otros dos pacientes que tengo aquí en Tlaxcala, pero aún no ha llegado la doctora para que me dé el horario porque mis pacientes son del primer bloque y siempre han querido descansar en lo que entran a las sesiones”, apuntó.